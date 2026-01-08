El Dane confirmó que el dato oficial del Índice de Precios del Consumidor (IPC) de 2025 se dará a conocer este jueves 8 de enero a las 6:00 p. m., una cifra clave para la economía colombiana porque funciona como el principal termómetro del costo de vida.

Este indicador mide la variación promedio de los precios de bienes y servicios que consumen los hogares y se construye con información recolectada en 38 ciudades, a partir de más de 55.000 fuentes y una canasta de 443 artículos agrupados en 12 categorías.

Conocer el IPC es fundamental porque de él dependen múltiples decisiones económicas para 2026. La inflación sirve como base para definir el aumento máximo de los arriendos de vivienda urbana, así como para ajustar tarifas de servicios públicos, telefonía móvil, gimnasios, medicina prepagada, matrículas educativas y cuotas moderadas en salud.

Además, muchas empresas lo usan como referencia mínima para los incrementos salariales, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Hasta noviembre de 2025, la inflación anual se ubicaba en 5,30 %, impulsada por sectores como restaurantes, hoteles y educación, mientras que los alimentos mostraron alivio en precios.

Para el cierre del año, entidades como Bancolombia y el Banco de la República proyectan un IPC cercano al 5,1 %, aunque otras estimaciones lo sitúan entre 5,3 % y 5,4 %.

¿Qué es el IPC y cómo funciona en Colombia?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es uno de los indicadores económicos más importantes en Colombia, ya que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares.

Este indicador, calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), permite conocer cómo cambia el costo de vida y sirve para analizar la inflación, comparar periodos económicos y evaluar la situación del país frente a otras economías.

En 2026, el IPC será clave para entender cuánto aumentan gastos esenciales como alimentos, transporte, arriendos y servicios públicos. Sin embargo, existe confusión entre la ciudadanía, especialmente tras el aumento del salario mínimo, porque muchas personas creen que el IPC define directamente ese ajuste.

En realidad, el salario mínimo se establece mediante un proceso de concertación entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, donde el IPC es solo una referencia, no el factor decisivo.

El IPC se compone de 12 divisiones de gasto, entre ellas alimentos, vivienda, salud, educación, transporte y recreación, lo que permite tener una visión amplia del comportamiento de los precios.

Este indicador se publica cada mes y refleja la inflación del periodo anterior. Así, el IPC no solo informa sobre el costo de vida, sino que también orienta decisiones económicas y políticas públicas en Colombia.

