Según la Encuesta Citi, que reúne las proyecciones de 26 entidades financieras y centros de análisis, la inflación anual en Colombia cerraría 2025 en 5,2%, un nivel muy similar al registrado en 2024.

Este resultado confirmaría la desaceleración del proceso desinflacionario, pero también implicaría que, por quinto año consecutivo, la inflación permanecería por fuera del rango meta del Banco de la República (2%–4%).

La mayoría de las entidades coincide en este pronóstico, con estimaciones concentradas entre 5,1% y 5,3%. En diciembre, los precios habrían aumentado cerca de 0,39% mensual, impulsados principalmente por alimentos, servicios y algunos bienes.

Los alimentos perecederos, como frutas y hortalizas, así como los costos en restaurantes, arriendos y transporte, ejercieron presión al alza, aunque esto fue parcialmente compensado por menores tarifas en electricidad y gas.

De cara a 2026, los analistas prevén un panorama más complejo debido al aumento del salario mínimo del 23%.

Este ajuste podría llevar la inflación hasta 6,5%, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Además, se anticipan efectos de segunda ronda en arriendos y otros servicios.

Ante este escenario, el Banco de la República podría endurecer su política monetaria, con posibles incrementos en la tasa de interés para contener las expectativas inflacionarias.

¿Qué es el IPC en Colombia?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia es el indicador que mide cómo cambian, en promedio, los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares.

En pocas palabras, sirve para saber cuánto sube o baja el costo de vida en el país. El IPC lo calcula mensualmente el Dane, a partir del seguimiento de miles de precios en diferentes ciudades y regiones.

Para hacerlo, se utiliza una canasta familiar que incluye productos y servicios básicos como alimentos, arriendo, transporte, educación, salud, servicios públicos y entretenimiento. Cada uno tiene un peso según la importancia que tiene en el gasto de las familias.

Cuando el IPC sube, significa que los precios están aumentando y, por tanto, el dinero alcanza para menos: eso es lo que se conoce como inflación. Si el IPC baja o crece muy poco, indica que los precios están más estables.

Este indicador es clave para la economía colombiana porque se usa como referencia para ajustar salarios, pensiones, arriendos, contratos y tarifas.

También guía las decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés, ya que su principal objetivo es mantener la inflación dentro de un rango estable. En resumen, el IPC es la herramienta principal para medir cómo evoluciona el costo de vida en Colombia.

