El cierre parcial de Alpina en su planta principal es apenas un reflejo de un complicado comienzo que esta empresa, junto a otras dos muy poderosas en Colombia, viven en el comienzo de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

A pesar de que cada uno de los casos es diferente, lo cierto es que en apenas dos meses las complicaciones son muy evidentes y las consecuencias ante la opinión pública los dejaron en el ojo del huracán.

El caso más reciente se presentó este martes 24 de febrero, cuando el Ministerio del Trabajo de Colombia ordenó la clausura inmediata de cuatro sectores específicos en la fábrica de Alpina ubicada en Sopó, debido al hallazgo de condiciones laborales sumamente peligrosas.

Durante una inspección técnica, las autoridades identificaron riesgos críticos como fugas de vapor, manejo inadecuado de sustancias químicas y temperaturas extremas que comprometen la vida de los empleados.

Lee También

Adicionalmente, la entidad emitió medidas preventivas para proteger los derechos de asociación, tras detectar presuntas conductas de persecución contra líderes sindicales.

La multinacional de lácteos deberá implementar acciones correctivas urgentes y someterse a una verificación de seguridad antes de poder reactivar las áreas selladas. Este procedimiento administrativo busca garantizar la integridad física del personal y asegurar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de seguridad industrial.

Esto se presenta en el punto en donde Alpina tiene más empleados en Colombia, por lo que el caso no pasa desapercibido frente a uno de las organizaciones más reconocidas del país.

Otra empresa que pasa por duros momentos es Bancolombia, que luego de un mantenimiento que hizo el domingo 22 de febrero de 2026 ha presentado la caída de sus servicios y un apagón tecnológico.

El problema no es menor si se tiene en cuenta que hubo cerca de 7.400 quejas de clientes contra el banco en apenas dos días, con 1.450 relacionadas directamente con inconvenientes en los canales de comunicación.

Es importante remarcar que esta entidad es la que tiene mayor cantidad de usuarios a nivel nacional, por lo que este problema es muy delicado en el desarrollo de negocios y finanzas personales.

El problema comenzó por una migración de plataforma que desembocó en una falla del sistema antiguo, lo que llevó a la caída masiva en los servicios. La molestia general fue evidente a pesar del pronto restablecimiento de los estados operativos normales.

Este asunto llevó a que Bancolombia esté bajo investigación de la Superintendencia Financiera, pues luego de los informes recibidos se pretende conocer las razones a profundidad con el fin de evitar nuevas afectaciones en el futuro para los usuarios.

Esta medida sirve para tener una dimensión del inesperado problema con el que uno de los bancos poderosos en el país vive el segundo mes de 2026, en un hecho que marca un llamado de atención.

Lo cierto es que hubo otra compañía tradicional que tuvo una situación en el arranque del año, que junto a Bancolombia y Alpina, la puso en el ojo del huracán ante la opinión pública.

El tema comenzó después de una medida del Gobierno de Gustavo Petro que provocó una determinación que demostró las complicaciones para los más grandes en el mercado local.

El 27 de enero de 2026, la reconocida empresa textil Fabricato anunció la clausura definitiva de su división de hilandería en Colombia durante el primer semestre del año. Esta medida responde directamente a un decreto gubernamental que eliminó los aranceles a la importación de fibras y diversos insumos textiles.

Según el presidente de la compañía, la competencia con productos extranjeros ahora resulta más económica que la producción local, lo que provocará el despido de aproximadamente 180 trabajadores.

Además del impacto laboral, la empresa perderá su capacidad de exportar a Estados Unidos bajo los términos del tratado de libre comercio actual. Los directivos lamentan la decisión del Estado, argumentando que la reducción de impuestos no genera un beneficio significativo en el precio final de las prendas pero sí destruye la industria nacional.

Las dificultades para tres grandes empresas en Colombia que comenzaron con el pie izquierdo en 2026 y las consecuencias que asumieron son el reflejo de los retos que se vienen en lo que resta del año.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.