El Ministerio del Trabajo ordenó el cierre inmediato y provisional de cuatro áreas de la planta de Alpina ubicada en Sopó, Cundinamarca, tras una inspección en la que detectó lo que calificó como riesgos críticos para la vida y la integridad de los trabajadores.

La decisión fue anunciada por la cartera que dirige Antonio Sanguino, luego de una visita que se extendió por cerca de 24 horas y que permitió identificar fallas técnicas consideradas de alto riesgo. Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, los hallazgos evidenciaron condiciones que “representan un peligro para la integridad física del personal”.

De acuerdo con el informe preliminar, entre las situaciones más preocupantes se encuentran fugas graves en las calderas de vapor, fallas en los tanques de lavado que contienen sustancias peligrosas como soda cáustica y ácido nítrico, además de ambientes de trabajo con temperaturas extremadamente altas. Para el Ministerio, estas circunstancias ponen en riesgo la salud, la vida y la seguridad de los empleados.

Por esa razón, la entidad ordenó el sellamiento preventivo de las áreas comprometidas, una medida que se mantendrá hasta que avancen las investigaciones y se compruebe que no existen riesgos para los trabajadores. El objetivo, según la cartera, es prevenir accidentes y garantizar el respeto de los derechos laborales.

En un comunicado, el Ministerio señaló que la decisión fue adoptada con carácter urgente, al considerar que la medida es “necesaria y proporcional frente a los hechos denunciados y conocidos en el marco de la visita”. Asimismo, insistió en que las áreas permanecerán cerradas mientras se implementan las acciones correctivas que permitan reducir los peligros identificados.

Además del cierre provisional, la cartera laboral impuso una medida preventiva relacionada con presuntos actos de persecución sindical. De acuerdo con lo informado, durante la inspección se habría impedido el ingreso de dos líderes sindicales, lo que llevó a las autoridades a advertir a la empresa sobre posibles retaliaciones.

En ese sentido, la viceministra Muñoz ordenó a Alpina no ejercer ningún tipo de presión o represalia contra quienes colaboraron con el equipo de inspección ni contra trabajadores que deseen vincularse a organizaciones sindicales existentes o nuevas.

Por ahora, el proceso continúa en etapa de verificación, mientras el Ministerio avanza en la recopilación de pruebas y en la evaluación de las condiciones laborales. Se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre las medidas que deberá adoptar la compañía para poder reabrir las áreas afectadas y garantizar la seguridad de sus empleados.

