En redes sociales y portales especializados en empleo comenzaron a circular ofertas laborales fraudulentas que utilizan el nombre y la imagen de Satena, la aerolínea estatal colombiana, con el objetivo de engañar a personas interesadas en conseguir trabajo.

La alerta surgió gracias a la denuncia ciudadana de un seguidor, lo que permitió identificar un modelo de estafa que simula procesos de contratación oficiales.

El documento falso, fechado el 23 de enero de 2026, informa a la víctima sobre una supuesta selección para el cargo de Agente de Servicio al Pasajero en Tierra, con instrucciones para continuar el proceso. Sin embargo, varios elementos evidencian que se trata de un engaño.

¿Qué se trata la oferta de empleo falsa en Satena?

En la comunicación se informa a la persona que habría sido seleccionada y que debía continuar con el envío de documentos personales para avanzar en la vinculación laboral. El mensaje fue remitido desde el correo talentohumanosatena.net@gmail.com, una dirección que no corresponde a canales oficiales de la aerolínea. Además, el documento señalaba que el aspirante debía completar certificaciones aeroportuarias obligatorias, para lo cual se proporcionaba un contacto por WhatsApp con un supuesto instructor que orientaría los cursos requeridos, paso que en realidad buscaba obtener pagos por capacitaciones inexistentes. La propuesta también incluía condiciones laborales llamativas, como un salario básico de $4.350.000 COP más bonos de canasta familiar, cifras poco habituales para un cargo de nivel inicial en tierra dentro del sector aeronáutico en Colombia. Finalmente, la comunicación establecía un plazo de pocas horas para entregar toda la documentación solicitada el mismo día de recibir la carta, una presión que pretendía evitar que la víctima verificara la autenticidad de la oferta antes de compartir información o consignar dinero. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colombiaalaire (@colombiaalaire) Recomendaciones para evitar caer en la estafa sobre empleo en Satena

En este sentido, el portal especializado Colombia Aire recomienda medidas básicas de prevención para reducir el riesgo:

Nadie debe pagar para trabajar: las empresas legítimas no solicitan dinero por procesos de selección. Desconfíe de contactos por WhatsApp: los procesos formales suelen manejarse por canales corporativos oficiales. Verifique la información: Siempre confirme las ofertas directamente con la empresa mediante canales certificados.

