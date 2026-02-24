En redes sociales y portales especializados en empleo comenzaron a circular ofertas laborales fraudulentas que utilizan el nombre y la imagen de Satena, la aerolínea estatal colombiana, con el objetivo de engañar a personas interesadas en conseguir trabajo.
La alerta surgió gracias a la denuncia ciudadana de un seguidor, lo que permitió identificar un modelo de estafa que simula procesos de contratación oficiales.
El documento falso, fechado el 23 de enero de 2026, informa a la víctima sobre una supuesta selección para el cargo de Agente de Servicio al Pasajero en Tierra, con instrucciones para continuar el proceso. Sin embargo, varios elementos evidencian que se trata de un engaño.
¿Qué se trata la oferta de empleo falsa en Satena?
En este sentido, el portal especializado Colombia Aire recomienda medidas básicas de prevención para reducir el riesgo:
-
Nadie debe pagar para trabajar: las empresas legítimas no solicitan dinero por procesos de selección.
-
Desconfíe de contactos por WhatsApp: los procesos formales suelen manejarse por canales corporativos oficiales.
-
Verifique la información: Siempre confirme las ofertas directamente con la empresa mediante canales certificados.
