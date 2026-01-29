El mantenimiento de parte de la flota de Satena está a cargo del fabricante de aviones regionales ATR, con el que la aerolínea estatal firmó un acuerdo global de mantenimiento (GMA) el primero de febrero de 2021. Así lo informó la compañía franco-italiana en un comunicado publicado en su página web.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aparece video dentro del avión de Satena, minutos antes del grave accidente en Norte de Santander)

De acuerdo con ese documento, el contrato contempla servicios como:

Inventario in situ.

Intercambio estándar.

Reparación de unidades reemplazables en línea.

Mantenimiento de palas de hélice.

El acuerdo fue suscrito por un periodo de cinco años, lo que indica que su vigencia se extendería hasta febrero de 2026.

Lee También

Este tema ha cobrado relevancia luego del accidente de un avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña y que se estrelló en el municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), hecho que dejó 15 personas muertas. A raíz de ese siniestro, surgieron dudas sobre los procesos de mantenimiento de las aeronaves de la aerolínea.

Aunque ATR confirmó que el contrato tiene una duración de cinco años, en el comunicado no se especifica de manera puntual la fecha exacta de caducidad del acuerdo, más allá de señalar que comenzó a regir el primero de febrero de 2021. Esto deja como referencia que el contrato finalizaría durante el mismo mes de 2026.

¿Cuáles son los aviones de Satena?

Satena, aerolínea estatal de Colombia, cuenta actualmente con una flota de alrededor de 18 aeronaves, que le permiten operar rutas regionales y de difícil acceso en distintas zonas del país, según información de la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines (Acis).

La flota está compuesta por aviones ATR 42 y ATR 72, modelos de fabricación franco-italiana utilizados principalmente para vuelos cortos y medianos, debido a su eficiencia en pistas cortas y aeropuertos regionales. A estos se suman aeronaves Embraer 145, de origen brasileño, que tienen mayor capacidad de pasajeros y se emplean en trayectos de mayor demanda.

Satena también opera aviones Twin Otter, reconocidos por su versatilidad y capacidad para despegar y aterrizar en pistas no pavimentadas, lo que facilita la conectividad aérea hacia regiones apartadas del territorio nacional.

Esta combinación de aeronaves permite a la aerolínea cumplir su misión de integración y conectividad en Colombia.

¿Cuántos pasajeros caben en un avión de Satena?

Satena continúa fortaleciendo su operación aérea en Colombia con la incorporación de nuevos aviones a su flota. La aerolínea estatal cuenta con tres aeronaves ATR 72-600, cada una con capacidad para transportar hasta 70 pasajeros, lo que permitirá ampliar la cobertura en distintas regiones del país.

De acuerdo con información publicada en la página de la Presidencia de la República de Colombia, estos aviones serán clave para aumentar la oferta de sillas disponibles y mejorar la conectividad aérea en zonas apartadas. Con esta incorporación, Satena proyecta abrir 20 nuevas rutas, enfocadas principalmente en destinos regionales que históricamente han tenido un acceso limitado al transporte aéreo.

Los ATR 72-600 son aeronaves de corto alcance, diseñadas para operar en pistas cortas y aeropuertos con infraestructura reducida, lo que facilita la llegada a municipios intermedios y regiones de difícil acceso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.