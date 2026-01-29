Una imagen tomada minutos antes del despegue se convirtió en el último recuerdo de Gineth Rincón, una joven oriunda de Ocaña que murió en el accidente aéreo del vuelo de Satena ocurrido en la región del Catatumbo. La fotografía, captada en modo selfie dentro de la aeronave, muestra a Gineth sonriente, mientras a su alrededor se ve a otros pasajeros acomodándose en sus asientos y organizando su equipaje, en lo que parecía una escena cotidiana previa a un vuelo comercial.

El registro fue tomado antes del despegue desde el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y refleja un ambiente aparentemente tranquilo. Gineth regresaba a su tierra con ilusión y optimismo, sin saber que faltaban menos de 20 minutos para que la aeronave en la que viajaba se estrellara, dejando un saldo de 15 personas fallecidas.

Horas después del siniestro, la imagen comenzó a circular en redes sociales y se transformó en una despedida dolorosa. Para familiares, amigos y habitantes de Ocaña, la fotografía se convirtió en un símbolo del impacto humano que dejó el accidente. La joven era recordada como una mujer trabajadora, alegre y cercana a su comunidad, cuyo nombre ahora hace parte de la lista de víctimas que enluta a toda una región.

El accidente ocurrió en Norte de Santander, cuando una avioneta de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña se precipitó a tierra, provocando la muerte de todos sus ocupantes. En la aeronave viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, entre ellos el congresista Diógenes Quintero, el candidato al Congreso Carlos Salcedo y miembros de los equipos de trabajo de ambos.

El vuelo despegó a las 11:42 de la mañana desde Cúcuta y tenía previsto aterrizar a las 12:05 del mediodía en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. Sin embargo, se accidentó entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en una zona montañosa de difícil acceso.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó oficialmente la magnitud de la tragedia: “Después de hacer una parte de su trayectoria, se precipitó en Playa de Belén. Tras cotejar información oficial de Satena y con la llegada de los cuerpos de socorro a la zona, debo informarle al país que lamentablemente no hubo sobrevivientes”.

Las labores de búsqueda y rescate involucraron aeronaves de la Fuerza Aérea y del Ejército, así como una aeronave y un helicóptero de SEARCA, con apoyo en tierra de la Policía, autoridades locales y juntas de Acción Comunal de las veredas del sector, cuya colaboración fue clave para ubicar el punto exacto del impacto.

De acuerdo con información preliminar, la región venía registrando lluvias continuas desde hacía más de una semana, especialmente en el corredor montañoso que comunica a Cúcuta con el Catatumbo. A esto se sumó una densa nubosidad que habría afectado de manera significativa la visibilidad en varios tramos del recorrido. Aunque las causas del accidente aún no han sido establecidas oficialmente, las primeras indagaciones apuntan a que las condiciones climáticas podrían haber sido un factor determinante.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, señaló que el avión estaba a pocos minutos de llegar a su destino cuando ocurrió el impacto. Según su relato, la aeronave no logró cruzar un cerro en la vereda Curacica, municipio de La Playa de Belén, y chocó contra la montaña, quedando gravemente destruida.

La tragedia enluta un servicio que había sido considerado un logro histórico para la región. La ruta aérea había sido reactivada el 21 de marzo del año anterior, luego de que Ocaña pasara 14 años sin conexión aérea comercial. Desde su reapertura, el servicio de Satena había movilizado cerca de 7.000 pasajeros.

Hoy, la imagen de Gineth Rincón, tomada minutos antes del despegue, se convirtió en el retrato más doloroso de una tragedia que volvió a sacudir al país y que deja una huella profunda en Norte de Santander y en cientos de familias que aún intentan asimilar la magnitud de lo ocurrido.

