La confirmación del accidente aéreo del avión de Satena en Norte de Santander activó un operativo nocturno de rescate de los cuerpos, desarrollado en una zona rural de difícil acceso del municipio de La Playa de Belén, según informaron los organismos de socorro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Otro avión de Satena ya había chocado entre Cúcuta y Ocaña; coincidencia con nueva tragedia)

En horas de la noche, la Defensa Civil entregó detalles del procedimiento que se adelantó en el sector de Curasica, donde se concentraron las labores para recuperar a las víctimas. “Operativo de rescate en curso. En una labor conjunta entre voluntarios, Bomberos y la Cruz Roja, se realiza en este momento el descenso con los cuerpos desde la zona del siniestro. La coordinación interinstitucional es clave para agilizar el proceso”, señaló la entidad.

De acuerdo con la información oficial, el terreno obligó a adelantar un descenso manual de los cuerpos, en medio de matorrales y con condiciones geográficas que dificultaron el acceso al punto exacto del impacto. La Defensa Civil precisó además el cronograma posterior a la recuperación de las víctimas.

Lee También

“Se prevé que los cuerpos sean entregados a la inspectora de Policía de La Playa de Belén. Posteriormente, se procederá con el traslado hacia la ciudad de Cúcuta”, indicó la institución.

🏔️ #NorteDeSantander Operativo de rescate en curso. En una labor conjunta entre voluntarios, @BomberosCOL y la @cruzrojacol, se realiza en este momento el descenso con los cuerpos desde la zona del siniestro. La coordinación interinstitucional es clave para agilizar el proceso. pic.twitter.com/0Rm83eZpaA — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) January 29, 2026

Fatal accidente aéreo en Norte de Santander

Las imágenes que circularon luego del siniestro mostraron el grave estado de la aeronave, que quedó destruida y dividida en varias partes en medio de la vegetación, lo que dio cuenta de la magnitud del impacto en la zona rural.

El operativo de rescate se puso en marcha luego de que se confirmara que el avión de Satena, que había desaparecido durante un vuelo en Norte de Santander, se estrelló sin dejar sobrevivientes. En la aeronave viajaba el congresista Diógenes Quintero, quien falleció junto a otras 13 personas, en un accidente ocurrido en el sector de Curasica, en jurisdicción de La Playa de Belén.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.