Colombia vuelve a estremercerse con el registró de otro doloroso accidente aéreo, pero esta vez en Norte de Santander, que involucró un avión de la aerolínea Satena dirigido por Searca. La aeronave, identificada con la matrícula HK4709, transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes, todos ellos fallecidos por el fuerte impacto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lista completa de pasajeros que iban en avión de Satena que se accidentó; ninguno sobrevivió)

El vuelo que partió desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, ubicado en Cúcuta, tenía como destino el municipio de Ocaña. Según confirmó la Aeronáutica Civil a los medios locales, la aeronave perdió todo contacto con la torre de control cuando eran las 11:54 a.m., lo que motivó un despliegue de búsqueda.

Tras casi tres horas de angustia e incertidumbre, el avión fue hallado en la vereda Curasica, perteneciente al municipio de Playa de Belén, en la región del Catatumbo. A las 4:00 p. m., los habitantes de la zona confirmaron los peores temores al reportar signos evidentes del trágico suceso. El recuento final arrojó la fatal cifra de 15 víctimas, todas las personas que iban a bordo, de acuerdo con el rotativo.

Lee También

El video difundido por la cuenta de X @Yacelacanto, grabado minutos antes de la tragedia, muestra el interior del avión en el que viajaban los pasajeros y los pilotos, identificados como el capitán Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega. Las imágenes, conmovedoras y desgarradoras, capturan los últimos momentos de esta fatídica travesía, antes del despegue en el aeropuerto de Cúcuta, en el que se ven a las hélices empezar a moverse.

Se conoce el último video del avión de #Satena antes de accidentarse en zona rural del Catatumbo y donde murieron 15 personas. Se desconocen los motivos del siniestro. #yacelacanto #noticias pic.twitter.com/vJfCe16vFO — Ya Celacanto (@YaCelacanto) January 28, 2026

El presidente de Satena, mayor general Óscar Zuluaga, expresó públicamente su pesar tras el suceso. “En nombre de Satena y a título personal, nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de cada uno de los pasajeros y tripulantes que fallecieron en este trágico suceso. Nos duele profundamente cada vida perdida y nos solidarizamos con su dolor en este momento tan difícil”, declaró en un comunicado.

Lee También

Por ahora, la Aeronáutica Civil no ha detallado causas preliminares del accidente, pero destacó que las condiciones climáticas adversas que caracterizan a la zona están siendo consideradas. En este lugar del país, la niebla y una topografía intrincada complican las operaciones areas y representan un desafío constante para la seguridad de los vuelos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.