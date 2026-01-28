Un avión Beechcraft 1900D de la aerolínea estatal Satena, con matrícula HK-4709, desapareció este miércoles mientras cubría la ruta comercial entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. A bordo viajaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, para un total de 15 personas.

La aeronave, operada por la empresa Searca al servicio de Satena, despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta alrededor de las 11:42 a.m. con destino al Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. El vuelo NSE8849 tenía una duración estimada de unos 23-30 minutos y estaba programado para aterrizar cerca de las 12:05 p.m.

Según reportes oficiales de Satena y las autoridades aeronáuticas, se perdió todo contacto radial con la torre de control aproximadamente a las 11:54 a.m., cuando la aeronave sobrevolaba la región del Catatumbo, específicamente entre los municipios de Ábrego, La Playa de Belén y zonas aledañas.

Luego de varias horas de búsquedas, sobre las 4:00 de la tarde fue encontrada la aeronave, según le confirmaron a las autoridades del Puesto de Mando Unificado que se había activado. Es más, en un video que circula en las redes sociales se puede apreciar cómo les comunican que “no hay sobrevivientes”. Este es el momento en cuestión:

#UltimaHora Autoridades del PMU confirman que la aeronave de Satena se estrelló en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén. No hay sobrevivientes del accidente aéreo. pic.twitter.com/22mBRMDcx9 — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) January 28, 2026

Vale la pena destacar que la Fuerza Aérea Colombiana activó operaciones de búsqueda y rescate apenas se conoció la desaparición, con el despliegue de al menos dos aeronaves y un helicóptero para adelantar sobrevuelos en la zona montañosa y rural del Catatumbo, una región de difícil acceso y con presencia histórica de grupos armados.

Entre los ocupantes se encontraban figuras políticas: el representante a la Cámara Diógenes Quintero y el candidato al Congreso Carlos Salcedo (por la Curul de Paz), según confirmaron varios medios y fuentes cercanas. El resto de los pasajeros incluye civiles de la región. Esta es la lista de ocupantes de la aeronave:

Cómo es la ruta de Cúcuta a Ocaña

La ruta Cúcuta-Ocaña es una de las conexiones aéreas más cortas del país, pero atraviesa una zona compleja por su topografía montañosa y condiciones meteorológicas variables. El Beechcraft 1900D es un turbohélice bimotor con capacidad para hasta 19 pasajeros, ampliamente utilizado en rutas regionales por su versatilidad en pistas cortas.

Las autoridades de Aeronáutica Civil y la Aerocivil iniciaron la investigación para determinar qué ocurrió y cuál fue la razón real que ocasionó la caída de la aeronave.

