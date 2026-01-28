Después de la desaparición del avión, la aerolínea estatal entregó un segundo comunicado oficial este miércoles, en el que confirmó uno de los escenarios más críticos dentro de la emergencia aérea: la aeronave HK-4709 agotó su tiempo de autonomía de vuelo a partir de las 2:00 de la tarde.

El anuncio se da horas después de que se perdiera comunicación con el avión, que cubría una ruta regional, y mientras continúan las labores de búsqueda sin resultados positivos. De acuerdo con la empresa, hasta el momento no ha sido localizada la aeronave ni se han encontrado rastros de su paradero.

La confirmación sobre la autonomía representa un punto de quiebre en la emergencia, pues implica que el avión ya no contaba con capacidad operativa para mantenerse en el aire, lo que intensifica la gravedad del caso.

Se intensifica búsqueda de avión de Satena

Según detalló la compañía, desde el momento en que se identificó la pérdida de comunicación, se activaron los protocolos de búsqueda aérea con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En total, cinco aeronaves participaron en las labores: tres de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos de la empresa Searca.

Estas hicieron operaciones de sobrevuelo tanto en las áreas donde se tuvo la última información disponible del avión como a lo largo de la ruta que cubría la aeronave, aplicando los patrones de búsqueda establecidos para este tipo de emergencias.

Pese a la amplitud del rastreo y a las horas de operación, Satena informó que no se ha logrado ningún hallazgo que permita ubicar el avión o a sus ocupantes, lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades aeronáuticas.

Baliza de emergencia no se activó, informó la Aeronáutica Civil

Otro de los datos clave revelados en el comunicado es que la baliza de emergencia del avión no se activó, según notificó el Grupo SAR de la Aeronáutica Civil al operador.

Este dispositivo, diseñado para emitir una señal automática en caso de impacto o aterrizaje forzoso, es una herramienta crucial para reducir los tiempos de búsqueda. Su inactividad complica de manera significativa las labores de localización, especialmente en zonas de difícil acceso o con condiciones geográficas complejas.

