La incertidumbre se mantiene tras la desaparición de una aeronave de la aerolínea Satena, que perdió comunicación este miércoles 28 de enero durante un vuelo entre Cúcuta y Ocaña.

(Lea también: Revelan nombres de pasajeros que habrían viajado en avioneta de Satena desaparecida; hay un congresista)

De acuerdo con un comunicado oficial de Satena, el vuelo NSE 8849 despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana y tenía previsto aterrizar en Ocaña alrededor de las 12:05 del mediodía. Sin embargo, el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m., apenas 12 minutos después del despegue.

La aeronave desaparecida es un Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, operado por la empresa Searca para Satena. En su interior viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, según confirmó la aerolínea. Tras perderse la comunicación, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y búsqueda.

Satena informó que puso en marcha todos los recursos disponibles en coordinación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.

Uno de los elementos que ha causado mayor preocupación es la zona sobre la que volaba el avión al momento del último contacto. Según reportes de la Defensa Civil, la aeronave se desplazaba sobre el Catatumbo, específicamente entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí.

Se trata de una región montañosa, con condiciones geográficas complejas, lo que representa un desafío tanto para las operaciones aéreas como para las labores de búsqueda y rescate.

De manera extraoficial, varios medios regionales y nacionales, informaron que entre los pasajeros estarían Diógenes Quintero, representante a la Cámara, y Carlos Salcedo Salazar, candidato a una curul de paz.

Autoridades locales instalaron una mesa de crisis en Ocaña, encabezada por el alcalde Emilio Cañizares Plata, junto a funcionarios del gobierno municipal y del aeropuerto, con el fin de coordinar acciones y centralizar la información oficial sobre la emergencia.

