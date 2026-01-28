Un vuelo de la aerolínea estatal Satena desapareció en Norte de Santander, desencadenando una situación de máxima alerta en la región. Según los informes, la aeronave transportaba a 13 personas cuando perdió todo contacto con los radares de control de tráfico aéreo.

La nave de Satena volaba sobre la zona del Catatumbo, entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí. “La región montañosa y geográficamente compleja presenta desafíos significativos para las operaciones aéreas y labores de búsqueda y rescate”, informó la Defensa civil.

La avioneta tenía programada su llegada al aeropuerto de Ocaña a las 12:10 del mediodía, sin embargo, nunca completó su vuelo. “Minutos antes de acercarse al aeropuerto la señal del transpondedor se cortó abruptamente”, explicó un portavoz de la Aeronáutica Civil.

Tras la pérdida de contacto las Fuerzas Militares y la Aeronáutica Civil iniciaron de inmediato las operaciones de búsqueda y rescate. La interrupción abrupta de la señal del transpondedor, que permite a los controladores aéreos rastrear la posición, altitud y velocidad de las aeronaves, es un aspecto crítico en este incidente.

Información en desarrollo…

