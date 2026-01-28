Las autoridades ubicaron sin vida al congresista Diógenes Quintero y el resto de los 12 pasajeros que iban a bordo de la avioneta de Satena que desapareció cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, Norte de Santander. Ante eso, el equipo de comunicaciones del representante a la Cámara entregó detalles sobre qué ha pasado desde que supieron la novedad con el vuelo.

A través de un comunicado, los compañeros de Quintero aseguraron que, sobre las 3 de la tarde de este 28 de enero, no han tenido contacto con el político o su asistente, Natalia Acosta Salcedo. A su vez, dieron a conocer que les han enviado mensajes por WhatsApp, los cuales aparecen con doble chulo.

A su vez, pidieron prudencia sobre cualquier sobre la situación y que tratarán de informar sobre cualquier novedad del vuelo que desapareció. “Oramos por nuestros amigos en este momento”.

Satena detalló que se perdió la comunicación con la aeronave sobre las 11:54 de la mañana de este miércoles, pues había despegado de Cúcuta unos minutos antes y tenía previsto aterrizar en Ocaña pasado el mediodía.

Además de Quintero y su asistente, en la avioneta iba el candidato a la Cámara de Representante por curules de paz, Carlos Salcedo Salazar. Presuntamente, la nave habría perdido altura, sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esta versión.

