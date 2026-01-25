Así una ciudad colombiana apareció en un listado internacional, la ruta aérea entre Bogotá y Medellín está en la mira de expertos ya que se consolidó en 2025 como una de las más activas del planeta, al ubicarse en el noveno lugar mundial por número de frecuencias diarias.

Según datos de la firma especializada OAG, replicados por el diario La República, este corredor doméstica alcanza 101 vuelos al día, una cifra que refleja la alta demanda y el dinamismo del transporte aéreo en Colombia.

El informe Air Travel Statistics 2025 de OAG confirma que el tráfico global de pasajeros y operaciones aéreas no solo se recuperó tras la pandemia, sino que superó varios registros de hace cinco años. La oferta de asientos creció y las aerolíneas concentraron su capacidad en rutas de alta densidad, especialmente en mercados donde el avión es clave para la movilidad cotidiana.

¿Cuál es la ruta aérea con más vuelos al día en el mundo?

A nivel mundial, las rutas con mayor número de vuelos diarios siguen dominadas por Asia-Pacífico. La conexión entre Jeju y Seúl Gimpo lideró el ranking con 194 frecuencias al día, mientras que el trayecto Melbourne–Sídney ocupó el segundo lugar con 134 vuelos diarios. En ese contexto altamente competitivo, resulta relevante que una ruta colombiana figure dentro del top 10 global.

La conexión Bogotá–Medellín es la más transitada del mercado doméstico colombiano y una de las más importantes de América Latina. Según OAG, durante 2025 se programaron cerca de 6,2 millones de asientos en este trayecto, operado por aerolíneas como Avianca, Latam, Clic Air, JetSmart y Wingo. La cifra evidencia una demanda sostenida tanto por viajes de negocios como por turismo y conexiones laborales.

Uno de los factores que impulsó este crecimiento fue el aumento en la cantidad de vuelos diarios. Reportes del sector indican que, en comparación con años anteriores, se sumaron hasta diez frecuencias adicionales por día, en parte gracias a la expansión de operadores regionales. Esto permitió mayor flexibilidad horaria y tarifas más competitivas para los pasajeros.

El informe de OAG también destaca hitos relevantes del año. El primero de agosto de 2025 fue el día con mayor capacidad aérea programada a nivel global, con aproximadamente 19,8 millones de asientos disponibles en vuelos comerciales. Este dato confirma el fuerte repunte de la industria y la confianza de las aerolíneas en la demanda.

Además, algunos aeropuertos jugaron un papel clave en la expansión de redes. El aeropuerto internacional de Hong Kong lideró en nuevas rutas añadidas durante 2025, con 24 conexiones adicionales frente al año anterior, reforzando su rol como centro estratégico de operaciones.

En conjunto, los datos muestran una aviación que avanza hacia un equilibrio entre rutas metropolitanas intensivas y conexiones regionales. En ese escenario, el corredor Bogotá–Medellín no solo mueve millones de pasajeros, sino que se consolida como un indicador del crecimiento económico, la integración territorial y la evolución de los patrones de movilidad en Colombia y el mundo.

¿Cuánto vale un vuelo de Bogotá a Medellín en promedio?

El precio promedio de un vuelo entre Bogotá y Medellín para este año 2026 oscila entre los 140.000 y 480.000 pesos colombianos por trayecto, dependiendo de la anticipación y el tipo de tarifa elegida.

Avianca y Latam lideran el mercado con múltiples frecuencias diarias, ofreciendo precios base que suelen rondar los 190.000 pesos en sus tallas más sencillas. Sin embargo, estas tarifas pueden ascender rápidamente por encima de los 500.000 pesos si se adquieren para el mismo día o durante puentes festivos, debido a la alta demanda corporativa y turística que conecta a las dos ciudades principales del país.

En el segmento de bajo costo, Wingo y JetSmart presentan las opciones más competitivas para el bolsillo del consumidor. Wingo mantiene un promedio de 150.000 pesos por trayecto, destacándose por su política de servicios adicionales opcionales.

Por su parte, JetSmart ofrece promociones agresivas que pueden iniciar en los 120.000 pesos, aunque el valor final con una maleta de mano estándar suele estabilizarse cerca de los 180.000 pesos.

Ambas aerolíneas operan principalmente hacia el Aeropuerto José María Córdova en Rionegro, lo que implica un gasto adicional en transporte terrestre para llegar al centro de Medellín.

Clic Air ofrece una experiencia diferenciada al aterrizar en el Aeropuerto Olaya Herrera, ubicado dentro del casco urbano de Medellín. Debido a esta ventaja logística y al ahorro de tiempo, sus tiquetes suelen ser más costosos, con un promedio que varía entre 280.000 y 450.000 pesos.

