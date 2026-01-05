Así como avanza un ambicioso proyecto de transporte en Colombia, la aerolínea estatal del país sorprendió con una medida de cara al futuro en el exterior.

Satena dio un paso importante en su expansión internacional al asociarse con APG (Airline Promotion Group), alianza que tiene como objetivo distribuir su inventario de asientos en mercados internacionales donde la compañía no tiene vuelos directos ni presencia física en oficinas de venta.

La medida, indicó el portal especializado Aviación Online, busca facilitar la venta de boletos para pasajeros internacionales a través de los sistemas de reservas utilizados por agencias de viajes en todo el mundo.

Gracias a este acuerdo, los vuelos de Satena estarán disponibles en los principales Sistemas Globales de Distribución (GDS), como Amadeus, Sabre, Galileo, Abacus y Travelport.

Esto significa que más de 100.000 agencias de viajes tendrán acceso directo a la disponibilidad de vuelos, tarifas y la posibilidad de emitir boletos para los destinos nacionales que opera Satena. La implementación técnica permitirá que la aerolínea amplíe su visibilidad a nivel mundial, sin necesidad de tener una oficina en cada país donde quiere ofrecer sus vuelos.

El presidente de Satena, Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, destacó que esta estrategia permitirá “proyectar la oferta más allá de nuestras fronteras”, facilitando la conexión de diversas regiones de Colombia con viajeros internacionales. Esto, a su vez, contribuirá a atraer más turismo extranjero a destinos nacionales que solo son operados por la aerolínea estatal.

Además, la asociación con APG abre la posibilidad de crear acuerdos de interlínea virtual, lo que significa que los pasajeros podrán combinar los vuelos de Satena con los de otras aerolíneas internacionales en un solo boleto.

Este sistema mejora la conectividad para los viajeros y genera ingresos adicionales en moneda extranjera para la aerolínea, lo que representa una fuente de ingresos marginales importante.

APG, con sede en París, es una empresa que actúa como intermediaria para aerolíneas que desean operar en mercados donde no tienen representación directa.

Su papel es proporcionar soluciones de distribución y emisión de boletos, lo que ayuda a las aerolíneas a reducir los costos administrativos asociados con mantener una representación comercial en cada país.

¿En qué consiste el Airline Promotion Group?

El Airline Promotion Group (APG) es una organización global que ofrece soluciones para la distribución de vuelos y la emisión de boletos a aerolíneas en mercados donde no tienen presencia directa. Su objetivo es ayudar a las aerolíneas a llegar a más pasajeros y reducir costos operativos al actuar como intermediarios en el proceso de venta de boletos.

Servicios de distribución : APG proporciona acceso a los principales Sistemas Globales de Distribución (GDS) como Amadeus, Sabre, Galileo, Abacus y Travelport, donde las agencias de viajes pueden ver disponibilidad, tarifas y emitir boletos para las aerolíneas asociadas. Esto permite a las aerolíneas vender sus productos sin tener oficinas físicas en cada país.

: APG proporciona acceso a los principales (GDS) como Amadeus, Sabre, Galileo, Abacus y Travelport, donde las agencias de viajes pueden ver disponibilidad, tarifas y emitir boletos para las aerolíneas asociadas. Esto permite a las aerolíneas vender sus productos sin tener oficinas físicas en cada país. Red de agencias de viajes : APG tiene una red de más de 100,000 agencias de viajes en todo el mundo. Gracias a esta red, las aerolíneas pueden llegar a nuevos mercados sin tener que invertir en una infraestructura costosa o contratar personal adicional en cada región.

: APG tiene una red de más de en todo el mundo. Gracias a esta red, las aerolíneas pueden llegar a nuevos mercados sin tener que invertir en una infraestructura costosa o contratar personal adicional en cada región. Interlínea virtual : APG facilita acuerdos de interlínea virtual , lo que permite a las aerolíneas combinar vuelos con otras compañías en un solo boleto. Esto mejora la conectividad para los pasajeros y crea una mayor oferta de rutas, optimizando la experiencia de viaje.

: APG facilita acuerdos de , lo que permite a las aerolíneas combinar vuelos con otras compañías en un solo boleto. Esto mejora la conectividad para los pasajeros y crea una mayor oferta de rutas, optimizando la experiencia de viaje. Reducción de costos: APG actúa como un proveedor de soluciones que reduce los costos administrativos de mantener una representación comercial física en cada mercado. Las aerolíneas pueden acceder a una infraestructura de ventas global sin la necesidad de establecer oficinas en todos los países.

