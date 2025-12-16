La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, este martes, volvió a emitir la advertencia dirigida a las aerolíneas que sobrevuelan Venezuela.

Esa entidad recomendó a las tripulaciones “actuar con cautela” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar”, según informó AFP.

¿Por qué Estados Unidos Emitió alerta aérea en Venezuela?

La decisión se conoció luego de un incidente reportado por un piloto de JetBlue, quien señaló que su aeronave estuvo cerca de colisionar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en las inmediaciones del espacio aéreo venezolano. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades aeronáuticas.

En paralelo, la aerolínea panameña Copa Airlines anunció la extensión de la suspensión de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el 15 de enero, en medio del aumento de las tensiones en la región.

El contexto de esta advertencia aérea coincide con recientes operaciones militares estadounidenses en el Pacífico oriental y el Caribe. El Pentágono informó el lunes sobre ataques contra tres embarcaciones señaladas de transportar droga, una acción que dejó ocho personas muertas, calificadas por Estados Unidos como “narcoterroristas”, aunque no se presentaron pruebas públicas.

Operaciones de Estados Unidos en el Caribe

Estas operaciones formaron parte de una ofensiva antidrogas que se extiende por más de tres meses y que fue objeto de un intenso debate en el Congreso. Senadores y representantes interrogaron a altos funcionarios de seguridad nacional del presidente Donald Trump, al advertir sobre el riesgo de una escalada militar con Venezuela.

Desde la Casa Blanca, el gobierno de Trump sostiene que el presidente Nicolás Maduro lidera el presunto “cartel de los Soles”, organización declarada “narcoterrorista” el mes pasado. En ese marco, Washington ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Las tensiones también han provocado reacciones en la región. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó este martes que apoya “cualquier situación que termine con una dictadura”, al responder si respalda una intervención militar en Venezuela, luego de reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires, de acuerdo con AFP.

Estados Unidos sostiene que su despliegue militar, descrito como inédito, incluye más de una docena de buques liderados por el portaaviones USS Gerald Ford, además de decenas de aviones de combate, con el objetivo de frenar el narcotráfico en la región.

En otro frente, la administración Trump declaró este martes al grupo colombiano Clan del Golfo, actualmente en negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro, como una “organización terrorista”.

Un día antes, el mandatario estadounidense firmó un decreto que clasifica el fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, una medida que podría servir como respaldo legal para futuras acciones militares de mayor alcance, según AFP.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.