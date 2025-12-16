Venezuela sigue siendo centro de discusión a nivel mundial, pues la tensión que hay con Estados Unidos y el reciente premio que recibió María Corina Machado ha hecho que este país tenga toda la atención del resto de países.

De hecho, lo de María Corina Machado ha sido bastante llamativo, puesto que logró escapar de Venezuela, recibió su Nobel de Paz, pero en ese camino se fracturó una vértebra, por lo que tuvo que ser atendida en el Hospital Universitario de Ullevål de Oslo.

Y agregó: “Odia a Venezuela, te odia a ti. Manipula a los cuatro seguidores que le quedan. Ella dijo que el 60 por ciento de la población venezolana está en narcotráfico, o sea que de cada 10 venezolanos, 6 está en narcotráfico”.

“Lo que tiene roto es el cerebro y el alma”, dijo Maduro sobre la presunta fractura vertebral que sufrió Machado al salir de Venezuelahttps://t.co/aZZTK9F0HN pic.twitter.com/JSqUJOrEr0 — Telemundo (@TelemundoUY) December 16, 2025

Este tipo de declaraciones demuestran que Maduro no soporta ni está dispuesto a dialogar con María Corina Machado, a quienes muchos en Venezuela consideran como la verdadera líder del país.

Por lo pronto avanza la tensión y la preocupación de Maduro, pues Estados Unidos cada vez es más certero con sus declaraciones y las acciones son más contundentes, por lo que no se descarta que haya una intervención por aire o por tierra en cualquier momento.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.