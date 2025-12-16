Perú se encuentra conmocionado por lo ocurrido con Rogers Gallegos Rodríguez, conocido popularmente como ‘Tuki Tuki’, quien fue asesinado a tiros en la urbanización Los Girasoles de Huaycán, en el distrito de Ate Vitarte (Lima), el pasado 11 de diciembre.

Según recogió La República, los hechos sucedieron mientras el payaso y animador acudía a lo que creía era una presentación contratada para ese día.

Las primeras informaciones que manejan las autoridades indican que el artista llegó al lugar acompañado de su equipo de trabajo, que incluía a su DJ —identificado como Christian Martín Arrasco, de 29 años— y a su ‘community manager’ y camarógrafo, de 22 años. En el lugar, nadie salió a recibirlos, ni había decoración ni ambiente de fiesta, lo que inicialmente causó confusión entre los presentes, explicó el periódico.

Mientras intentaban comunicarse con la mujer que los había contactado para la supuesta presentación, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y abrieron fuego contra ellos, impactando directamente al payaso y también a sus dos acompañantes, recogió el mismo medio.

Acá, un informe de Latina Noticias, donde dieron algunos detalles más:

En el lugar se hallaron seis casquillos de bala, evidencia del ataque directo y planificado. Gallegos Rodríguez falleció de manera inmediata, mientras que sus compañeros resultaron gravemente heridos y fueron llevados a un centro médico.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la investigación es que el asesinato podría estar vinculado a extorsiones que Gallegos Rodríguez venía enfrentando desde hacía al menos dos años.

Su madre declaró a medios peruanos que delincuentes le habrían exigido el pago de dinero (en algunas versiones hasta 50.000 soles —unos 56 millones de pesos colombianos—) para permitirle trabajar sin amenazas, y que incluso en una ocasión colocaron una granada frente a su domicilio como advertencia, citó el diario.

La familia también aseguró que el artista había sufrido un ataque previo y que, pese a las amenazas continuas, decidió seguir con su carrera sin entregar dinero a los extorsionadores.

Estos antecedentes han llevado a las autoridades a explorar la hipótesis de que el evento al que fue citado ‘Tuki Tuki’ fue una trampa deliberada para atraerlo y emboscarlo.

Hasta el momento no se han reportado detenciones oficiales, y las autoridades continúan analizando teléfonos, grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los responsables y esclarecer si el crimen está relacionado con extorsión, rivalidades dentro del rubro de entretenimiento o un ajuste de cuentas.

Quién era el payaso ‘Tuki Tuki’

Rogers Gallegos Rodríguez, de 28 años, fue un animador infantil peruano conocido popularmente como ‘Tuki Tuki’. Su personaje se hizo conocido principalmente en Lima y sus alrededores por amenizar fiestas infantiles, eventos comunitarios y celebraciones familiares, combinando humor, malabares, música y dinámicas con los niños.

Con el paso de los años, su presencia creció también en redes sociales, donde acumuló una significativa audiencia gracias a sus videos y presentaciones en vivo.

Acá, un video que compartió días antes de su muerte en su cuenta de TikTok:

