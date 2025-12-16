La colombiana Zulma Guzmán Castro, emprendedora experimentada de 54 años, es la protagonista de una insólita pesquisa internacional. Presuntamente vinculada con el envenenamiento de dos niñas con frambuesas contaminadas con talio en abril de 2025 en Bogotá, todas las miradas están puestas en ella, según informó El Tiempo.

Actualmente, es buscada tanto por la Fiscalía colombiana como por Interpol, que mantienen activa la notificación roja en su contra. Zulma, sin embargo, decidida a despejar las sombras que atan su nombre al doble homicidio, facilitó su ubicación al difundir un video en el que asume su defensa. “No tengo absolutamente nada que ver con eso. Es un montaje que están armando en mi contra”, afirma en entrevista con Focus Noticias.

La empresaria, en una arriesgada estrategia para probar su inocencia, divulgó el video refutando las acusaciones y justificó sus aparentes movimientos sospechosos. Admitió, no sin sorpresa, ser la figura que aparece colocando un localizador GPS en el auto de Juan De Bedout, padre de una de las víctimas y con quien sostuvo, tiempo atrás, una relación extramatrimonial, de acuerdo con el rotativo.

Aunque sostiene que su desaparición no se debe a una huida sino al cumplimiento de compromisos académicos y familiares en Argentina, Brasil y Europa, la pista de su paradero se vuelve cada vez más estrecha. La Fiscalía ha ofrecido hasta el 31 de diciembre para su presentación voluntaria, pero dos pistas clave, analizadas cuadro a cuadro por la Unidad Investigativa, anuncian que se estaría escondiendo en Reino Unido, descartando temporalmente su estancia en Argentina, según el citado impreso.

El primer indicio, es la botella de agua Buxton que Zulma bebe durante el video, una marca premium del Reino Unido que se comercializa principalmente en lugares físicos específicos, aunque también disponible en línea. Sorprendentemente, el Reino Unido aparece en los registros migratorios de Zulma. Además, el tamaño del envase descubre que su preferencia ha sido optar por tiendas de calle y no hoteles, lo que refuerza la idea de que se oculta en una vivienda y no en un hospedaje convencional, de acuerdo con el citado diario.

Aunque las autoridades no pierden la esperanza de su pronta captura, sobre todo por la gravedad y complejidad del caso, la que parecería una trama de novela policial, no deja de confundir a la opinión pública y llena de incertidumbre a la sociedad colombiana. Mientras tanto, Zulma Guzmán permanece en la sombra, huyendo de la red de la justicia, y más aún, de la sombra de culpabilidad que se cierne sobre ella, como se mencionó en el informe periodístico.

