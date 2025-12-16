La Federación Colombiana de Municipios alertó a la opinión pública sobre nuevos intentos de fraude relacionados con supuestos pagos de multas de tránsito. Según explicó la entidad, terceros se están contactando con ciudadanos desde el número 321 279 3662 para exigir dinero por presuntos comparendos, usando mensajes que aparentan ser oficiales y que buscan confundir a conductores en distintas regiones del país.

De acuerdo con la entidad, los estafadores ofrecen facilidades para cancelar esas falsas obligaciones mediante distintos mecanismos digitales. Entre ellos se encuentran llaves o enlaces de pago asociados al Banco Davivienda, códigos QR que simulan pertenecer a Bancolombia y un enlace identificado como consultapagamultas.com. Ninguno de estos canales está autorizado para el pago de multas de tránsito en Colombia.

Asimismo, la organización fue enfática al señalar que no recibe pagos por códigos QR, llaves digitales ni enlaces externos, y que cualquier mensaje que invite a usar estos medios debe prender las alertas.

Los únicos canales válidos para consultar y pagar multas son los oficialmente habilitados por el SIMIT y por los organismos de tránsito en cada municipio, los cuales cuentan con procesos seguros y verificados.

La entidad recomendó no entregar información personal, bancaria o financiera a números desconocidos, así como evitar responder mensajes que presionen con plazos cortos, amenazas de cobros adicionales o advertencias sobre supuestas consecuencias legales inmediatas.

Finalmente, la Federación Colombiana de Municipios insistió en la importancia de consultar siempre fuentes oficiales antes de efectuar cualquier pago relacionado con infracciones de tránsito.

El portal www.fcm.org.co/simit es el canal confiable para verificar comparendos, acuerdos y trámites oficiales, además de reportar ante las autoridades cualquier intento de fraude que afecte a los ciudadanos.

