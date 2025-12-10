Así como hay líos con Nequi, Daviplata y más, otro de los actores en el panorama financiero quedó en fuego cruzado debido a que usan su nombre para llevar a cabo estafas en Colombia.

Hay personas que se presentan como representantes de Davibank, nuevo banco que funciona por la integración de Davivienda y Scotiabank Colpatria, para ejecutar engaños, según explicó el creador de contenido Nicolás Abril.

El experto en consejos de finanzas personales puso sobre la mesa cómo es que se lleva a cabo el intento de fraude, con el que se aprovecha la mencionada transformación para ejecutar la trampa.

Por esa razón, aclaró qué pasó con tarjetas y cuentas de Davibank, las que antes correspondían a Scotiabank Colpatria, con el fin de evitarles dolores de cabeza a las personas que estaban con ese banco.

“No necesitan activar ninguna cuenta en Davibank, los dos bancos siguen operando de manera independiente, así que no vayan a entrar a ningún link de WhatsApp. No tienen que activar su cuenta DaviPlata en Davibank, así que si les llega un SMS con esta información, no entren a ningún link”, indicó el especialista.

Vale explicar que esto se presenta debido a que el intento de estafa se planea a través del envío de un falso enlace, con el que se pretende robar los datos para de igual manera acceder al dinero de los clientes.

En esa misma línea, al recordar que las sucursales y los cajeros de Davibank sirven para Davivienda y viceversa gracias a la fusión, también fue contundente con el aviso sobre las tarjetas del nuevo banco.

“No es necesario que cambien sus tarjetas, por lo que si los llaman diciendo que les van a mandar una nueva tarjeta de Davibank tengan cuidado, porque puede ser una estafa para acceder a su anterior tarjeta, si desea el cambio de una nueva tarjeta lo mejor es ir directamente a las sucursales o comunicarse con las líneas oficiales”, sentenció.

Parece oportuno que ante cualquier duda que exista en este tipo de fraudes que afectan la ciberseguridad, las personas que tengan dudas se comuniquen con los canales oficiales para evitar consecuencias graves.

¿Qué es Davibank en Colombia?

Davibank es la nueva entidad bancaria que nace luego de la integración entre Banco Davivienda y lo que hasta 2025 operaba como Scotiabank Colpatria. A partir del primero de diciembre de 2025 Scotiabank Colpatria dejó de operar bajo ese nombre, y sus operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá pasaron a gestionarse bajo la nueva marca Davibank.

La lógica detrás de esta integración, según la dirección del grupo financiero, es que Davivienda Group mantenga dos líneas de operación diferenciadas: por un lado Davivienda, orientado al segmento masivo y digital; por otro lado Davibank, concebido como una propuesta más ‘premium’ o corporativa, heredando parte de la estructura de Scotiabank Colpatria pero con respaldo de Davivienda.

Para los usuarios antiguos de Scotiabank Colpatria, el cambio fue estructural pero con continuidad operativa: sus cuentas, tarjetas y demás productos se mantuvieron vigentes; solo cambió la marca y los canales.

Desde la integración, los clientes de Davibank acceden a una red expandida de cajeros automáticos, la suma de la red de Davivienda más la de lo que era Scotiabank, con más oficinas disponibles a nivel nacional.

Entre los nuevos servicios de Davibank se destacan un producto de ahorro con rentabilidad anunciada de 8 % efectivo anual, además de una cartera renovada de tarjetas de crédito, opciones de banca para empresas, así como banca de inversión y servicios corporativos en lo que antes era el segmento de Scotiabank.

Desde la aprobación de la integración por la autoridad reguladora y la creación del nuevo banco, Davivienda Group se convirtió en el único holding colombiano que opera con dos bancos distintos: Davivienda y Davibank.

