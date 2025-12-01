Davibank es la nueva entidad financiera que nació tras la alianza entre Davivienda, de Colombia, y Scotiabank, de Canadá, un acuerdo que se concretó cerca de un año después de su anuncio. Como parte de la negociación, Scotiabank adquirió el 20 % de participación en Davivienda, mientras que la entidad colombiana asumió las operaciones del banco canadiense en varios mercados. Con esto, el holding integrado por ambas empresas contará con presencia en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y Miami, sumando alrededor de 23 millones de clientes.

El nuevo banco operará bajo la marca DaviBank, nombre y logo que adoptarán todas las oficinas y servicios financieros. Aunque trabajará bajo el paraguas del mismo grupo, tendrá un enfoque diferente al de Davivienda, manteniéndose en segmentos que no compiten directamente. Ambas entidades conservarán frentes complementarios del negocio, como fiduciarias y otros servicios especializados, fortaleciendo así su presencia conjunta en la región sin dejar de lado sus líneas tradicionales de operación.

¿Cuántos cajeros automáticos tiene Davivienda y Scotiabank Colpatria?

Jorge Rojas Dumit, CEO de Davibank, explicó que desde el primero de diciembre los clientes de Davivienda podrán usar los cajeros de Scotiabank Colpatria sin ningún costo para hacer retiros y viceversa. Pasa lo mismo con las oficinas, pues todas se convertirán a Davibank y los usuarios de ambas entidades podrán ir allí.

“Todos nuestro clientes tendrá acceso a los 2.800 cajeros de Davibank y Davivienda. Los usos y transacciones de los clientes de Davibank de los cajeros de Davivienda son completamente gratis. Nuestros clientes tiene cuatro veces más cajeros a nivel nacional”, remarcó Rojas Dumit.

Beneficios de Davibank

Además, presentó un portafolio renovado de tarjetas de crédito con beneficios como descuentos en comercios y acceso ilimitado a más de 1.200 salas VIP, junto a una nueva tarjeta débito 100 % digital que permite retiros sin tarjeta física, pagos con QR y uso en ‘wallets’ dentro y fuera del país.

La entidad también confirmó que sus clientes podrán recibir una rentabilidad del 8 % efectivo anual en los bolsillos de sus cuentas, una opción que permite generar intereses mientras organizan su dinero. A esto se suman nuevas alternativas de inversión diseñadas para distintos perfiles, ampliando las oportunidades de crecimiento financiero dentro del banco surgido de la integración entre Davivienda Group y Scotiabank.

