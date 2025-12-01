Así como se confirmó el nacimiento de un nuevo banco en Colombia, otro que ha tomado vuelo como Pibank dejó un anuncio que encendió las alertas en el arranque del último mes del año.

“Te invitamos a programar tus pagos transaccionales con anticipación te informamos que nuestros canales digitales app Pibank y la opción ‘hazte cliente’ en página web Pibank pueden presentar intermitencia el 6 de diciembre a las 10 p. m. hasta el 7 de diciembre a las 11 a. m.”, indicó el comunicado.

Cabe recordar que esta entidad bancaria ha llegado a cerca de 100.000 clientes en Colombia en 2025, por lo que esta situación en el puente festivo de este mes se convierte en un tema para tener en cuenta.

Lo cierto es que, a pesar de la mencionada medida por parte de Pibank, también se presentaron algunas alternativas en la eventualidad de que exista alguna clase de necesidad en ese periodo de mantenimiento para dos de los espacios que son una alternativa y solución frente a las necesidades de los usuarios en Colombia.

¿Cuáles son las líneas de contacto de Pibank en Colombia?

Pibank indicó que para cualquier inquietud los contactos se pueden hacer al buzón clientes@pibank.co o comunicarse con suss líneas de atención en Bogotá 601 514 55 55 y a nivel nacional 01 80 000 930 955 en el horario de 8 a. m. a 8 p. m., de domingo a domingo.

Los bancos ejecutan mantenimientos de tecnología en sus canales digitales porque estos sistemas requieren actualizaciones constantes para seguir siendo seguros, estables y capaces de manejar operaciones financieras críticas.

A diferencia de otros servicios digitales, las plataformas bancarias procesan transacciones en tiempo real, administran información sensible y operan bajo estrictos marcos regulatorios, por lo que cualquier falla podría comprometer dinero de los usuarios o la integridad del sistema.

Uno de los motivos principales es la seguridad. Los ciberataques contra entidades financieras crecen cada año y los bancos deben actualizar sus sistemas, reforzar cortafuegos, renovar certificados de seguridad, corregir vulnerabilidades y mejorar mecanismos de autenticación. Este tipo de tareas casi siempre requiere desconexiones programadas, ya que se trabaja directamente sobre la infraestructura que soporta operaciones críticas.

Otro motivo es la estabilidad operativa. Los bancos deben optimizar bases de datos, mejorar servidores, reemplazar componentes obsoletos y reorganizar procesos internos para evitar caídas o lentitud en horas de alto tráfico, como quincenas o temporadas de pagos masivos. Sin estos mantenimientos, el riesgo de fallas aumenta.

Cabe remarcar que Pibank no indicó si es por alguna de esas razones que hace el mantenimiento en cuestión, a pesar de que hay un llamado de atención para evitarle dolores de cabeza a las personas.

¿Quién es el dueño de Pibank en Colombia?

El dueño de Pibank en Colombia es en realidad Banco Pichincha, es decir, Pibank no es un banco independiente, sino la marca de banca digital y directa que Banco Pichincha desplegó en Colombia.

Banco Pichincha a su vez forma parte del Grupo Pichincha, un conglomerado financiero multinacional de origen ecuatoriano, con presencia en varios países de Latinoamérica y Europa. Por ende, el control financiero y regulatorio de Pibank recae sobre Banco Pichincha y, por extensión, sobre el Grupo Pichincha.

Aunque la marca Pibank tiene raíces internacionales, pues se originó en España en 2018, y la estructura original está vinculada a un banco estadounidense llamado Intercredit Bank, N.A., en Colombia la operación, regulación y propiedad efectiva la ejerce Banco Pichincha.

Así, cuando se usa Pibank en Colombia, técnicamente se está operando bajo la licencia bancaria de Banco Pichincha, con la supervisión correspondiente. Gracias a ello, la oferta de servicios como cuentas de ahorro, CDT y otros productos digitales que brinda Pibank está respaldada por la estructura institucional y regulatoria de un banco tradicional con trayectoria.

