Con la llegada oficial de Tesla a Colombia, la marca habilitó la posibilidad de adquirir sus vehículos a crédito directamente desde su página web. En el caso del Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive —el modelo más económico, con un precio de 115’990.000 pesos—, los compradores pueden financiarlo a través de dos líneas de crédito ofrecidas por Banco Santander, integradas en el mismo portal de la compañía. Las alternativas disponibles son el ‘crédito inteligente’ y el ‘crédito convencional’, cada una con condiciones específicas.

La principal diferencia entre los dos productos se encuentra en el número de cuotas permitidas, las tasas de interés fijas y el valor del anticipo que el usuario esté dispuesto a pagar. Este esquema también aplica para el Model Y, otro de los vehículos que Tesla traerá al país, aunque el ejercicio de simulación de financiamiento, en esta artículo, se hará con el Model 3. De esta manera, los interesados pueden revisar sus opciones y calcular las condiciones de pago antes de hacer la compra.

Ahora bien, lo primero que debe hacer es entrar a la página oficial de Tesla (ingresando en este enlace) y seguir los siguientes pasos:

Elija el país Colombia.

En la pestaña del carro Model 3, haga clic en ‘ordenar’.

En la parte derecha, deslícese hasta que encuentre el precio de compra (115’990.000 pesos).

En este punto encontrará la opción ‘explorar el financiamiento’ y allí verá las dos posibilidades: ‘crédito inteligente’ y el ‘crédito convencional’.

¿Cómo es el ‘crédito inteligente’ de Tesla?

Por ejemplo, si paga una cuota inicial de 20’000.000 de pesos para comprar el Tesla Model 3, que vale 115’990.000 pesos, podrá elegir tres plazos de pago (24, 36 y 48 meses), los cuales incluyen IVA, transporte y gastos de registro. En este caso, si se elige a 48 meses, con un pago global del 50 %, el crédito quedaría de la siguiente manera:

Monto financiado a 48 meses: 94’990.000 pesos.

Cuotas mensuales: 1’474.967 pesos.

Tasa de interés fija anual: 0.89 %.

¿Cómo es el ‘crédito convencional’ de Tesla?

Ahora bien, la siguiente línea de financiamiento es el ‘crédito convencional’, el cual tiene siete plazos de pago (12, 24, 36, 48, 60, 72 y 84), pero acá la tasa de interés fija anual cambia cuando se escoge la opción de 84 meses, ya que pasa de 0.89 % a 1.19 % y no cuenta con pago global. Acá el ejemplo si paga una cuota inicial de 20’000.000 de pesos:

Monto financiado a 48 meses: 94’990.000 pesos.

Cuotas mensuales: 2’440.331 pesos.

Tasa de interés fija anual: 0.89 %.

¿Cuánto se demora Tesla para entregar sus carros en Colombia?

Los primeros compradores de Tesla en Colombia esperaban recibir sus vehículos entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026, según había informado Karen Escarpetta, country manager de la marca en el país. Esa fue la ventana inicial de entrega prometida para quienes realizaron sus pedidos tras el anuncio oficial de la llegada de Tesla al mercado colombiano.

No obstante, al revisar recientemente la plataforma web de la compañía, los tiempos estimados cambiaron y ahora la entrega de los vehículos está proyectada entre abril y mayo de 2026. Esto implica que quienes hagan la compra entre noviembre y diciembre de 2025 podrían esperar entre cinco y seis meses para recibir su Model 3 o Model Y, dependiendo de la configuración seleccionada.

