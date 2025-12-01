Las tiendas D1 se convirtieron en nuevo aliado del BBVA para que los usuarios del banco puedan hacer retiros de dinero en sus puntos a nivel nacional. La entidad anunció que el servicio ya está disponible y funcionará bajo la modalidad de corresponsal bancario, lo que permite ampliar los canales de atención fuera de las oficinas tradicionales.

De acuerdo con la información divulgada, cada usuario podrá hacer hasta tres transacciones diarias, con un tope máximo de 700.000 pesos por cada una, para un total diario de 2’100.000 pesos. Para efectuar el retiro será necesario pasar la tarjeta en el datáfono del establecimiento y seguir el procedimiento habitual de autenticación.

BBVA señaló que, al igual que con la alianza con Efecty, será responsable frente a los clientes por los servicios ofrecidos a través del corresponsal bancario. Sin embargo, aclaró que el corresponsal —en este caso, las tiendas D1— no está autorizado para prestar servicios financieros por cuenta propia ni para realizar cobros adicionales por permitir la operación.

El banco también indicó que solo podrá atender transacciones cuando el corresponsal tenga suficiente efectivo disponible, por lo que la realización del retiro dependerá del dinero que tenga cada punto. Como soporte de la transacción, el usuario recibirá una tirilla digital enviada por SMS, para lo cual deberá proporcionar su número de celular al momento de la operación.

Para utilizar el servicio, los clientes deberán verificar que tengan habilitada la opción de retiros por corresponsal bancario y el retiro activo en BBVA.net. Con estos requisitos, podrán acceder a esta nueva alternativa de retiro de dinero en cualquiera de las tiendas D1 del país.

¿Cuántos corresponsales bancarios tendrá BBVA con D1?

Las tiendas D1 se convirtieron en nuevo aliado del BBVA para permitir que los usuarios hagan retiros de dinero en sus puntos a nivel nacional. La entidad confirmó en su página web que estos establecimientos ahora hacen parte de su red de corresponsales bancarios disponibles en diferentes regiones del país.

Con la incorporación de las sedes de D1, BBVA suma 2.700 nuevos puntos de atención. De esta manera, la entidad financiera alcanza un total de 60.000 corresponsales habilitados en Colombia, fortaleciendo su cobertura y ampliando las opciones de servicio para sus clientes.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para retirar dinero de D1?

La clave asignada para el manejo de las tarjetas débito es personal e intransferible.

No se debe permitir que terceras personas observen la clave al digitarla.

No responder a ninguna comunicación escrita, telefónica o por correo electrónico en la que BBVA esté solicitando información personal. El banco nunca lo hace a través de estos medios.

Cambiar periódicamente las claves, nunca utilizar números de placas, fechas de cumpleaños, direcciones, etc.

No compartir ni escribir la clave, debe memorizarla.

No perder de vista la tarjeta mientras se realiza cualquier transacción.

Solicitar el soporte de la transacción, físico o por mensaje de texto.

