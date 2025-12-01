Colpensiones, que expuso a quienes cotizan por más de dos salarios mínimos, puso la lupa en la realidad frente a la doble asesoría en Colombia, oportunidad que miles de personas han dejado pasar y que es determinante.

Sigue a PULZO en Discover

La administradora de pensiones recordó que, antes de la entrada en vigor de la reforma pensional, se abre una ventana de oportunidad de traslado para hombres con más de 52 años de edad y mujeres mayores de 47, que cumplan el mismo requisito en semanas que aplica para el régimen de transición.

Si bien para eso se necesita la doble asesoría, mostró que entre el 16 de julio de 2024 y el 31 de octubre de 2025, 134.596 personas han hecho su asesoría, tanto con Colpensiones como con fondos privados; de este grupo, 109.206 han hecho efectivo su traslado hacia esta Administradora.

Lo cierto es que Colpensiones también indicó que 1’033.019 afiliados pueden optar por oportunidad de traslado, una carta clave que está sobre la mesa a partir de la información que reciban en la doble asesoría y que menos de la mitad de esas personas han aprovechado.

Lee También

Vale recordar que se establece un régimen de transición para quienes, antes de la entrada en vigor de la Ley, cuenten con 750 semanas o más (mujeres) o con 900 semanas o más (hombres).

¿Para qué sirve la doble asesoría en Colombia?

Estas son algunas razones para entender por qué es útil la doble asesoría en Colombia, presentadas por Colpensiones:

Permite conocer con claridad las diferencias entre los regímenes pensionales: al hacer la doble asesoría se recibe información tanto de Colpensiones como del fondo privado al que se está afiliado o al que piensa trasladarse. Esto permite comparar beneficios, condiciones, montos de mesada estimados y los efectos de pertenecer a cada régimen.

Ayuda a proyectar con realismo una pensión futura: durante la asesoría se calculan simulaciones de la pensión bajo cada régimen, con base en el historial de cotización, semanas acumuladas y supuestos de aporte. Esto da una visión objetiva de cuanto podrías recibir, lo que ayuda a decidir mejor según cada situación laboral y expectativas.

Garantiza una decisión informada antes de cambiar de régimen: dado que el traslado implica compromisos importantes sobre aportes y jubilación, la asesoría busca prevenir decisiones impulsivas o mal fundamentadas. Con información transparente, se pueden evaluar riesgos y beneficios, y evitar sorpresas desagradables al momento de pensionarse.

Es un requisito obligatorio para quienes quieran trasladarse de régimen: si se está cotizando en uno de los regímenes y se quiere cambiar al otro (de Colpensiones a fondo privado o viceversa), debes completar la doble asesoría como paso previo. Esto asegura que el cambio se hace con plena conciencia de sus implicancias.

Permite revisar las opciones antes de la jubilación con suficiente antelación: la doble asesoría ayuda especialmente a quienes están cerca de pensionarse o en edad de hacer el cambio, la ley actual (tras la reforma del 2024) define ciertos criterios y ventanas temporales para que el traslado sea válido. Esto le da a los afiliados un tiempo prudente para analizar alternativas.

¿Cómo ayuda la reforma pensional a traslado en Colombia?

La reforma pensional en Colombia, específicamente la Ley 2381 de 2024, facilita el traslado entre regímenes y ofrece mayores opciones a los trabajadores que quieren cambiar de fondo, bajo ciertas condiciones.

El artículo 76 de la ley permite que quienes estén a menos de diez años de pensionarse y cumplan con un número mínimo de semanas cotizadas puedan trasladarse de un régimen privado a público (o viceversa).

Este mecanismo beneficia a personas que por distintas circunstancias, como cambios en su empleo o condiciones económicas, desean revaluar su opción pensional cercana a la jubilación.

La ventana para que estos traslados sean posibles se extiende hasta el 16 de julio de 2026, y aplica a quienes para esa fecha tengan al menos 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 semanas (hombres).

Esto representa una oportunidad especial para migrar de régimen sin perder los derechos adquiridos, lo que podría dar tranquilidad a quienes estaban en fondos privados y ven en la opción pública una alternativa más estable o más ajustada a su perfil.

Además, la reforma estructural del sistema pensional, con un esquema de tres pilares: solidario, semicontributivo y contributivo, busca mejorar la cobertura y equidad del sistema, lo que indirectamente fortalece el régimen público Colpensiones como pilar central.

Concretamente, para quienes trasladen, esto podría representar mayor seguridad de que sus aportes estén regulados bajo un mismo esquema nacional, y que su futura pensión esté respaldada por normas uniformes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.