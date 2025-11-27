Mientras que muchos hacen cuentas de lo que recibirán de prima si ganan salario mínimo en Colombia, Colpensiones puso sobre la mesa los datos de sus afiliados a cierre de octubre de 2025 y mostró una cifra reveladora.

En comunicado de este 26 de noviembre de 2025, el administrador público de pensiones indicó que apenas 16 % por personas cotizaron por encima de dos salarios mínimos en el país, es decir, 495.609.

¿Cuántas personas cotizan por dos salarios mínimos o menos?

La entidad indicó que del total de las personas afiliadas, 3’097.560 (43,6 %) son cotizantes activas, es decir, que hicieron aportes durante octubre de 2025. El 84 % de los aportes, durante el mes en mención, fueron por uno y dos salarios mínimos. Cabe destacar que 43.997 personas afiliadas hacen sus aportes desde el exterior.

Al cierre de octubre, Colpensiones tiene un total de 1’844.527 personas pensionadas, de las cuales el 43,7 % son hombres y el 56,3 % son mujeres. Este número muestra un ligero incremento en comparación con el mes anterior (0,6 %), que se debe a la incorporación de 14.192 nuevos reconocimientos, contrarrestado por 3.181 fallecimientos durante el mismo periodo.

Vale recordar que se establece un régimen de transición para quienes, antes de la entrada en vigor de la Ley cuenten con 750 semanas o más (mujeres) o con 900 semanas o más (hombres). Además, abre una ventana de oportunidad de traslado para hombres con más de 52 años de edad y mujeres mayores de 47, que cumplan el mismo requisito en semanas que aplica para el régimen de transición.

Entre el 16 de julio de 2024 y el 31 de octubre de 2025, 134.596 personas han recibido su asesoría, tanto con Colpensiones como con fondos privados; de este grupo, 109.206 han hecho efectivo su traslado hacia esta Administradora.

El sistema cerró octubre con un total de 7’100.334 personas afiliadas a Colpensiones; de este grupo, el 52,7 % son hombres y el 47,3 % son mujeres. Con relación al mes anterior, se presenta un incremento del 0,3 %, debido a la incorporación de 29.808 nuevas afiliaciones y 14.723 traslados desde los fondos privados.

El 96,3 % de la población pensionada por esta Administradora se encuentra por encima de los 55 años, una distribución normal para un sistema con estas características. Las mujeres representan un mayor porcentaje frente a los hombres debido a una mayor esperanza de vida en este grupo poblacional. De otro lado, el 73,5 % de las pensiones son reconocimientos por vejez y el 21,6 % por sobrevivencia.

Un total de 4,73 billones de pesos se destinan al pago de las pensiones, lo que evidencia la importancia de este Sistema en la provisión económica en la población adulta mayor del país; en este sentido, cerca del 78 % de las mesadas están entre uno y dos salarios mínimos. Se destaca el pago a 16.125 personas pensionadas en el exterior.

El programa BEPS de Colpensiones es la alternativa de ahorro para aquellas personas que, al tener ingresos inferiores a un salario mínimo, no pueden realizar aportes a pensión o para quienes, habiéndolo hecho, no han alcanzado el requisito de semanas necesarias para obtener este reconocimiento.

¿Cuántas personas están con BEPS de Colpensiones?

A cierre de octubre de 2025, se contaba con un total de 2.096.614 personas vinculadas a BEPS, de las cuales 1.205.817 son ahorradoras. Se destaca la participación de las mujeres con el 67,7 % (1.419.033) del total de vinculaciones logradas a la fecha.

De otro lado, el programa ha beneficiado a 57.202 colombianos y colombianas con Anualidades Vitalicias; el 52 % de estos otorgamientos, los reciben mujeres, quienes, cada dos meses obtienen este ingreso que se incrementa cada año según el costo de vida e incluye, en algunos casos, un reconocimiento que entrega el Gobierno nacional, del 20 % adicional a lo ahorrado.

Es determinante tener en cuenta que hay expectativa para los afiliados en Colpensiones por el desenlace de la reforma pensional, en medio del tira y afloje en la Corte Constitucional, definición que ahora está en manos de un conjuez.

