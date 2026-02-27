El Instituto Nacional de Salud (INS) encendió las alertas tras confirmar tres casos de sarampión importado en Colombia, todos vinculados con viajeros que estuvieron recientemente en México, país que atraviesa un brote que ya supera los 10.000 contagios. Aunque los pacientes están en buen estado de salud, las autoridades activaron protocolos de vigilancia para evitar que el virus se propague.

Sigue a PULZO en Discover

Dos de los casos se detectaron en Bogotá y uno en Santander. La directora del INS, Diana Pava, explicó que se trata de personas que viajaron al exterior y que actualmente permanecen bajo seguimiento médico. La funcionaria insistió en que los pacientes están estables, pero subrayó la importancia de mantener la alerta ante una enfermedad tan contagiosa.

(Vea también: Petro se ganó multa (bien baja para él) por grave señalamiento contra reconocido fiscal)

El sarampión es un virus que se transmite con facilidad de persona a persona y cuyos primeros síntomas pueden confundirse con una gripa fuerte. Fiebre alta, malestar general y un brote que comienza en la cara, las orejas y el tronco hacen parte de las señales más comunes, según explicó Pava. Esta capacidad de propagación rápida es lo que más preocupa a las autoridades sanitarias.

Lee También

Además, el brote en México no es un caso aislado. Estados Unidos y Canadá también reportan incrementos importantes de contagios, mientras otros países del continente figuran en listados de alerta de la Organización Panamericana de la Salud. Este panorama internacional aumenta el riesgo de nuevos casos importados en Colombia, especialmente en temporadas de alto flujo de viajeros.

(Vea también: Diego Guauque presenció atracó en restaurante de exclusiva zona de Bogotá: “Fui encañonado”)

Frente a este escenario, el INS hizo un llamado contundente a la ciudadanía para revisar y completar el esquema de vacunación. En Colombia, la triple viral se aplica al año y a los 18 meses, y para mayores de 11 años y viajeros está disponible la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola. Las autoridades recomiendan aplicarla entre 15 días y un mes antes de viajar. Aunque una persona vacunada puede enfermarse, la inmunización reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones graves y muerte, según reiteró Pava.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.