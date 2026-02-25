La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar medicamentos, desató indignación y preguntas sobre las fallas en la entrega de tratamientos médicos. El caso tomó fuerza luego de que su hijo hablara públicamente y relatara lo que, según él, vivió su madre durante los últimos meses.

En entrevista con Blu Radio, Edinson Rojas afirmó que la familia no ha tenido contacto directo con la entidad tras el fallecimiento. “No se han comunicado. El único comunicado que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando, pero de ahí nada más”, aseguró. Sus declaraciones se suman a los reclamos de usuarios que denuncian retrasos en la entrega de medicinas en varias regiones.

Rojas explicó que su madre, enfermera pensionada y residente en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática. Aunque su condición era delicada, se mantenía estable mientras recibía el tratamiento. Sin embargo, señaló que desde hacía años enfrentaba problemas con la entrega. “Hace varios años ya le empezaron a tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo. Ella vivía en Chinácota y pedir mensualmente se le dificultaba. Entonces ya a partir de diciembre prácticamente no le entregaron”, dijo.

El hijo insistió en que tampoco han tenido información de las autoridades sobre avances en el caso. “Hasta el momento nada, absolutamente nada”, expresó. Además, hizo un llamado directo: “Le pido a las autoridades que realmente hagan algo, porque no es solo mi madre”.

En esa misma línea, Rojas recordó que su madre necesitaba medicamentos para tratar enfermedades cardíacas, renales y hepáticas. “Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó.

El día de su muerte, Cecilia Quintero viajó desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar medicamentos y otros insumos médicos, incluidos pañales para su hijo. Mientras esperaba dentro del dispensario, su salud se deterioró hasta colapsar. Rojas también describió la compleja situación familiar: “Mi padrastro es hipertenso y fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años. Son situaciones que son insoportables”. La familia insiste en que el caso se esclarezca.

