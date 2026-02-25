El caso de Cecilia Quintero, la adulta mayor que falleció en una farmacia mientras reclamaba medicamentos, volvió a encender el debate sobre la crisis en la salud en Colombia. En las últimas horas, el periodista Roony Suárez, aliado de Pulzo, publicó el video completo de los momentos previos a su muerte, lo que ha generado indignación y fuertes cuestionamientos a la atención de las entidades involucradas.

Sigue a PULZO en Discover

Según explicó el comunicador, el material muestra con mayor claridad lo ocurrido en la sede de Cafam, ubicada en el barrio Los Caobos, en Cúcuta. En las imágenes se observa a la mujer relatando su difícil situación mientras esperaba la entrega de medicamentos para su familia.

De acuerdo con Suárez, el video fue grabado por el periodista Jorge Gómez. Allí se escucha a Cecilia Quintero denunciar que llevaba meses sin recibir los pañales y medicamentos que necesitaba su hijo en condición de discapacidad, así como los tratamientos de su esposo y los propios, todos afiliados a Nueva EPS.

En el registro audiovisual, la mujer señala que desde septiembre del año pasado no le entregaban los insumos ordenados para su hijo, quien depende de una silla de ruedas. Incluso afirmó que, pese a que los pañales estaban disponibles, no se los suministraban debido a supuestos vencimientos administrativos.

Lee También

La adulta mayor también explicó que su esposo no estaba recibiendo medicamentos fundamentales para tratar problemas cardiovasculares y una arritmia, lo que —según dijo— ponía en riesgo su vida. Además, aseguró que ella misma llevaba cerca de siete meses sin recibir el tratamiento necesario por su condición renal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Tras dar su testimonio, Cecilia Quintero se sentó en una de las sillas de la sala de espera. Segundos después, intentó levantarse, pero se desplomó ante la mirada de decenas de personas que aguardaban su turno. De acuerdo con testigos, sufrió un infarto.

Personas que estaban en el lugar intentaron auxiliarla con maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia. Sin embargo, la mujer falleció en el sitio, lo que generó conmoción entre los usuarios y sus familiares.

El caso se conoció pocos días después del caso de Kevin, otra muerte que también ha sido relacionada con demoras en la entrega de medicamentos en el país. Por eso, organizaciones sociales y usuarios han insistido en que se investiguen a fondo las fallas en el sistema y se determinen posibles responsabilidades.

De hecho, varios ciudadanos han solicitado la intervención de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer si hubo negligencia o incumplimientos en la atención de la paciente.

Mientras tanto, líderes sindicales y asociaciones de salud han advertido que la escasez de medicamentos en Norte de Santander afecta a cientos de miles de afiliados. Según denuncias, los problemas se presentan desde hace varios meses debido a retrasos en los pagos y dificultades en la distribución.

El caso también ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las EPS, los operadores farmacéuticos y el Gobierno nacional frente al acceso a tratamientos médicos. Incluso, algunos sectores han señalado que la situación podría repetirse si no se toman medidas urgentes.

Respuestas de Cafam y Nueva EPS al caso

Tras la difusión del video completo, tanto Cafam como Nueva EPS lamentaron el fallecimiento de Cecilia Quintero y expresaron sus condolencias a los familiares.

En un comunicado, Nueva EPS aseguró que activó sus protocolos internos para verificar lo ocurrido y afirmó que trabaja con la red de prestadores y las autoridades para esclarecer los hechos. También solicitó el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud y de los organismos de control para garantizar transparencia en la investigación.

La entidad señaló que, por respeto a la familia y a la sensibilidad del caso, no emitirá conclusiones hasta contar con información oficial.

Por su parte, Cafam indicó que su equipo actuó conforme a los procedimientos establecidos y que solicitó asistencia médica de manera inmediata cuando la mujer se descompensó. Además, aseguró que, tras las primeras indagaciones, no se evidenció irregularidad en la atención brindada por sus funcionarios.

No obstante, ambas organizaciones evitaron referirse de forma puntual a las denuncias de los usuarios sobre la falta de entrega de medicamentos en la región, un aspecto que sigue siendo objeto de investigación y de debate público.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.