Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha causado conmoción entre usuarios y familiares. Según versiones preliminares, la mujer llegó desde temprano al establecimiento con el fin de adelantar el trámite para recibir los fármacos que tenía formulados y que, al parecer, no le habían sido entregados en ocasiones anteriores.

La paciente tendría al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En visitas previas no habría obtenido los fármacos prescritos, situación que la mantenía a la espera de una solución. Blu Radio registró que la mujer acudía con frecuencia al dispensario con la esperanza de recibir una respuesta clara frente a su caso.

Una vez dentro del lugar este martes 24 de febrero, la adulta mayor sostuvo un cruce de palabras con una funcionaria al no recibir una respuesta concreta sobre sus medicamentos. Tras la discusión, decidió sentarse mientras aguardaba atención. “Le dicen a uno que dentro de 15 días, viene uno y dice que ya se vencieron”, dijo la mujer en videos registrados en redes sociales. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó de forma repentina ante la mirada de otras personas que se encontraban en el sitio.

Personal presente en el dispensario intentó practicar maniobras de reanimación, pero la mujer no respondió y murió en el lugar. El establecimiento fue cerrado mientras se adelantaban los actos urgentes. En el interior permanecieron dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera de los procedimientos oficiales correspondientes.

Respuesta de droguerías Cafam sobre muerte de adulta mayor en Cúcuta

Por su parte, Droguerías Cafam emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y expresó condolencias a la familia. No obstante, la entidad aún no ha ofrecido una explicación concreta sobre si los medicamentos habían sido entregados o no a la paciente antes del fatal desenlace.

#SALUD | Droguerías Cafam se pronunció por la muerte de una mujer de la tercera edad mientras reclamaba medicamentos que, al parecer, no le fueron entregados en sus instalaciones en las que esperó por varias horas.

Pese a que la entidad lamenta el hecho, aún no entrega una… pic.twitter.com/tyEQPVorVj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 24, 2026

