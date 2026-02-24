Gustavo Petro hizo una nueva movida para hacer una realidad su proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia: puso su firma para solicitar la convocatoria de dicho plan.

Durante el Consejo de Ministros, el Presidente @petrogustavo y el gabinete firmaron la solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. pic.twitter.com/R3uRIN7vhz — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 24, 2026

(Le puede interesar: Benedetti destapó que arrancó oficialmente la recolección de firmas para una constituyente)

El presidente llevó a cabo ese acto en el consejo de ministros de este 24 de febrero, llevado a cabo en Cartagena. Además del mandatario, los demás miembros presentes del gabinete también firmaron para pedir que la constituyente se discuta en el Congreso.

“Como ministras y ministros del Cambio, apoyamos este ejercicio legítimo del poder constituyente para romper el bloqueo institucional y abrir, por vías democráticas y legales, el debate de fondo sobre las transformaciones que el pueblo reclama”, aseguró Antonio Sanguino, ministro de Trabajo.

Hoy, desde Cartagena de Indias, junto al presidente @petrogustavo y con mis compañeras y compañeros de gabinete, firmamos para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Como ministras y ministros del Cambio, apoyamos este ejercicio… pic.twitter.com/FSlSikAx9S — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) February 24, 2026

Aunque se trató más de una acción simbólica, la jugada del presidente y sus ministros puede repercutir en el apoyo que reciba este proyecto. Para que la constituyente dé sus primeros pasos se necesitan las firmas de 2 millones de colombianos, que ya incluyen a todo el gabinete ejecutivo, por lo que la movida del mandatario es clave para atraer el apoyo de sus simpatizantes.

No es para menos que el Gobierno aceite motores para llevar a cabo la asamblea, debido a que entran en época electoral y la Registraduría ya avaló el comité de la constituyente y la recolección de firmas a la ciudadanía. Una vez se logre el umbral, el proyecto pasará a debate en el Congreso y, de dar luz verde, se llevará a cabo una consulta en la que los colombianos decidirán si el cambio a la Constitución es una realidad o no.

Sin embargo, hay un largo camino lleno de obstáculos: el Centro Democrático demandó la recolección de firmas para el proyecto, argumentando que este recurso vulnera el marco constitucional actual.

