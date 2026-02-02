La polémica en torno a la resolución 1117 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que reconoció al comité promotor para recolectar firmas con miras a una Asamblea Nacional Constituyente, escaló este lunes cuando sectores de la oposición acudieron a los tribunales.

El dirigente y candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Josías Fiesco, interpuso ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra dicho acto administrativo. Según la solicitud, la medida vulnera el marco constitucional vigente y las normas que regulan este tipo de procesos, anota La FM.

Argumentos de la oposición y solicitud de medidas cautelares ante Constituyente

En su demanda, Fiesco explicó que, de acuerdo con la Constitución y la legislación, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente no puede adelantarse sin una ley previa aprobada por el Congreso de la República. Por esa razón, además de la nulidad, solicitó al Consejo de Estado la adopción de medidas cautelares que frenen cualquier recolección de firmas o financiamiento relacionado con este proceso.

“Vamos a defender nuestra Constitución. No permitiremos que esta decisión permita la recolección de apoyos que vulneren el procedimiento legalmente establecido”, afirmó el político opositor, señalando además que la iniciativa se superpone a lo que la norma vigente contempla para estos mecanismos.

La demanda se presenta en medio del debate público sobre si la medida, impulsada por sectores que respaldan la idea de una Constituyente, cumple con los requisitos legales y los límites institucionales establecidos para este tipo de procesos de participación ciudadana, explicó la emisora.

Demadamos la Resolución 1117. La Constitución del 91 se defiende. ¡Colombia Se Respeta! 🇨🇴 pic.twitter.com/xunUYQ0Vzf — Josias Fiesco (@josiasfiesco) February 2, 2026

Expectativa sobre la decisión del Consejo de Estado

Con la demanda ya radicada, el próximo paso corresponde al Consejo de Estado, que deberá decidir en los próximos días si admite el caso y si concede o no las medidas cautelares solicitadas por los opositores.

