En un operativo del CTI de la Fiscalía colombiana y la Policía se logró la captura de Andrés Felipe Restrepo, quien se hizo pasar por el presunto hijo extramatrimonial del prestigioso banquero Jaime Gilinski. Este timador logró orquestar un fraude masivo que supera los 1.600 millones de pesos y precede a una innumerable serie de estafas.

Bajo la falsa identidad de Felipe Gilinski Coronado, nombre que legalmente adoptó el 28 de julio del año 2022, Restrepo logró confundir a cerca de cinco víctimas. Resulta inquietante considerar cómo unas simples modificaciones permitieron el cambio legal de su nombre como ejercicio del “libre desarrollo de la personalidad”.

El supuesto heredero engañaba sus víctimas con apariencias: se vestía a la moda, llevaba exclusivos relojes Rolex y conducía camionetas de alta gama. Además, afirmaba ser exportador de oro y arrendador de vehículos blindados, contactando empresarios a través de referencias falsas por parte de una empleada leal.

La primera denuncia contra Restrepo, radicada por el abogado David Julián Gómez, relata cómo gestionó atractivas inversiones, como la compra de contenedores de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con supuestas utilidades del 30 %. Aquí entran los nombres Giraldo Giraldo y Gómez Grisales, dos empresarios engañados por Restrepo, quién se presentó como representante legal de Renting Blindados SAS, una empresa a la que ni siquiera pertenecía.

Para lograr confianza, Restrepo convenció a un empresario de invertir 250 millones de pesos por el 50 % de Renting Blindados en septiembre de 2022. Como pago, utilizó un Rolex valorado en 207 millones y 42,5 millones en efectivo. Manuela Jimenez, su cómplice, reforzaba la estrategia con sus propios engaños sobre una supuesta vida lujosa llena de escoltas y viajes, enviando informes de alquileres falsificados.

“No hay filiación con el banquero, las camionetas pertenecían a terceros a quienes Restrepo debía arrendamientos, todo era un montaje”, apuntaron desde la Fiscalía, según una nota exclusiva de El Tiempo.

Restrepo admitió la estafa el 30 de marzo de 2023, prometió la devolución del dinero, pero nunca cumplió. Las víctimas, en cambio, tuvieron que soportar el peso de este engaño al descubrir que sus “ganancias” eran simplemente la reutilización de su inversión inicial. Un esquema fraudulento que recuerda al famoso Ponzi.

Por este fraude, David Julián Gómez, abogado penalista que expuso el caso, estima que las penas de Restrepo podrían oscilar entre 64 y 144 meses de prisión, según declaraciones recogidas por El Tiempo.

Las autoridades cuentan con pruebas firmes para presentar en el juicio, que incluyen testimonios de las víctimas, pruebas de pago y evidencia documental, entre las que se encuentran la escritura de cambio de nombre. Este operativo por parte de la Fiscalía y la Policía, muestra una vez más, cómo apariencias lujosas y nombres adinerados pueden ser utilizados para realizar estafas.

