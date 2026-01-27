Amparo Grisales salió al paso de una serie de publicaciones falsas que circulan en redes sociales y que, según advirtió, utilizan su imagen sin autorización para promover supuestos productos de salud y belleza. A través de un mensaje publicado en X, la actriz y jurado de televisión negó de manera tajante cualquier vínculo con pastillas para la hipertensión o cremas coreanas que prometen juventud.

“Por favor no se dejen engañar. No promuevo pastillas para la hipertensión”, escribió Grisales, al tiempo que recalcó que tampoco respalda tratamientos ni productos milagro difundidos mediante inteligencia artificial o montajes digitales. En su mensaje, cuestionó directamente a la red social Facebook —a la que llamó “Fakebook”— por permitir, según dijo, la circulación de estafas que usan imágenes robadas de figuras públicas.

La actriz también alertó sobre la falta de controles institucionales frente a la venta de lo que calificó como “venenos” en redes sociales, y se preguntó hasta cuándo estas plataformas seguirán siendo cómplices de ese tipo de prácticas. En ese contexto, hizo un llamado a sus seguidores para no caer en engaños ni dejarse ilusionar por falsas promesas.

Cuál es la cuenta oficial de Amparo Grisales

Grisales fue enfática en aclarar que únicamente a través de su cuenta oficial de Instagram, @agrisales333, promocionaría algún producto, siempre que sea real y verificable. Además, explicó que su bienestar responde exclusivamente a hábitos saludables y no a fórmulas externas.

“Hago dos horas de ejercicio diario, como sano, medito”, señaló, y agregó que su filosofía de vida está basada en pensamientos de amor y bendición. Según expresó, son esos hábitos los que, a su juicio, conducen a una vida saludable y feliz.

En el cierre de su mensaje, Amparo Grisales aseguró sentirse protegida espiritualmente frente a este tipo de ataques y agradeció a Dios por las bendiciones recibidas, al tiempo que envió un mensaje de afecto a sus seguidores.

