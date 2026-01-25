Así como el sacerdote de RCN sorprendió como cantante, una figura que ha brillado durante décadas en la televisión colombiana encendió las alertas al contar su delicada situación de salud.

Sigue a PULZO en Discover

Mile Vergara, que ha pasado por RCN y Caracol como actriz, acudió a su cuenta personal de TikTok para mostrar un video en el que confesó su tristeza debido a una complicación que ha vivido recientemente a sus 65 años de edad.

@mileesunanota ✨ Mile arrancando el año como es: sincera, sin filtro y con humor incluso en los tropiezos. Caídas, lecciones, decisiones difíciles y consejitos desde la experiencia… porque la vida pasa factura, pero también enseña. 💬❤️ 👉 Cuéntenme en los comentarios: ¿qué consejo le darían hoy a su yo más joven? Mile es Una Nota. #mileesunanota #consejitosdemile #hablandodesdelavida #momentosreales #historiasdemile ♬ sonido original – mile es una Nota

“Triste y resignada”, contestó a la pregunta sobre su estado de ánimo, al tiempo que contó un accidente casero que tuvo y le provocó un problema físico que le ha provocado complicaciones de movilidad.

Lee También

“Me paré a buscar un cigarrillo y me caí. Tengo una fisura en el coxis y en el hombro y en la cadera”, indicó y agregó: “Dejé de fumar, ya no estoy fumando. Me hace una falta”.

Cabe recordar que Mile Vergara sufrió un accidente cerebrovascular en 2022, situación de la que se ha venido recuperando y, en general, ha buscado mostrar su mejor actitud.

“Me siento bien”, afirmó, aunque en el remate fue contundente con un consejo: “Cuídense la vejez ahora que están jóvenes porque todo esto sale de viejos. A mí todos los errores e salieron a los 60 años.

Su carisma y talento la convirtieron en una de las figuras más queridas de la televisión nacional, participando en producciones emblemáticas que marcaron a toda una generación de televidentes que aún la recuerdan por su energía y autenticidad en pantalla.

¿Quién es la actriz Mile Vergara?

Mile Vergara, cuyo nombre de nacimiento es Ana Milena Vergara de la Espriella, nació el 7 de octubre de 1960 en Barranquilla (Atlántico, Colombia).

Conocida en el ámbito artístico como Mile Vergara, ha desarrollado una carrera multifacética como actriz, cantante, presentadora de televisión y exreina de belleza. Su infancia transcurrió entre Barranquilla y Sincelejo, Sucre, donde comenzó a consolidar su inclinación por la música y el espectáculo.

En 1975, Mile representó a su departamento en el Festival Nacional de la Canción de Villavicencio, marcando el inicio de su proyección artística. Posteriormente, incursionó en la televisión como presentadora del programa infantil ‘Pequeños Gigantes’, un espacio que le permitió conectar con audiencias jóvenes. Además, desarrolló su faceta musical y grabó tres álbumes de estudio: ‘Viento de pena’, ‘Volverá’ y ‘Qué será’, consolidando su presencia en el ámbito artístico colombiano.

Tras pasar algunos años en Estados Unidos, regresó a Colombia para continuar su carrera en televisión y cine. Entre sus participaciones más destacadas en series se encuentran ‘Las Juanas’ (1997), ‘Oye Bonita’ (2008), ‘Chepe Fortuna’ (2010), ‘Casa de reinas’ (2012) y ‘La Cacica’ (2017), donde interpretó personajes que mostraron su versatilidad actoral.

Su trabajo también se extendió al cine con películas como ‘La ciénaga: entre el mar y la tierra’ (2010) y ‘La médium del venerable’ (2019), evidenciando su capacidad para adaptarse a distintos géneros y formatos.

Mile Vergara ha logrado consolidarse como una figura reconocida en la televisión y el cine colombiano, combinando su talento actoral con su formación musical y su experiencia como presentadora.

Su trayectoria refleja una carrera constante, marcada por la diversidad de roles y proyectos que ha asumido, así como por su capacidad para conectar con públicos de distintas edades.

Hoy, a sus 65 años de edad, Mile Vergara sigue siendo un referente del entretenimiento en Colombia, con una carrera que abarca más de cuatro décadas y que continúa vigente tanto en televisión como en cine.

¿Cómo recuperarse de una fisura en el coxis?

La recuperación de una fisura en el coxis es un proceso que requiere paciencia, ya que este hueso situado al final de la columna soporta gran parte del peso al sentarse.

El tiempo estimado de curación varía entre ocho y doce semanas, dependiendo de la gravedad de la lesión y el cumplimiento de las recomendaciones médicas.

El pilar fundamental del tratamiento es el alivio de la presión en la zona afectada. Para lograrlo, es indispensable el uso de cojines ortopédicos en forma de dona o herradura, los cuales permiten que el coxis quede suspendido y no entre en contacto directo con las superficies duras al descansar.

Durante las primeras cuarenta y ocho horas tras la lesión, la aplicación de compresas frías durante veinte minutos cada tres horas ayuda a reducir la inflamación y el dolor agudo.

Posteriormente, el uso de calor local puede mejorar la circulación y relajar los músculos adyacentes. Es común que los especialistas prescriban analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos para gestionar las molestias.

Asimismo, se recomienda mantener una dieta rica en fibra y una hidratación adecuada para evitar el estreñimiento, ya que el esfuerzo al evacuar puede generar una presión dolorosa e innecesaria sobre el hueso sacro y el coxis en proceso de consolidación.

La fisioterapia desempeña un papel crucial en las etapas avanzadas de la recuperación, mediante ejercicios de estiramiento de los ligamentos pélvicos y fortalecimiento del suelo pélvico.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.