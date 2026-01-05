Nicolás Maduro volvió a ser centro de atención internacional luego de que en la mañana de este lunes 5 de enero circularan nuevas imágenes en las que se le observa con una visible cojera mientras era trasladado bajo custodia desde el Metropolitan Detention Center (MDC) (Brooklyn), hasta un helicóptero que lo llevaría al tribunal federal en Nueva York. El hecho no pasó desapercibido y causó múltiples reacciones, debido a que hasta ahora se desconocen detalles oficiales sobre las condiciones en las que ha permanecido detenido el líder del régimen venezolano desde su llegada a Estados Unidos.

El traslado se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad y quedó registrado por cámaras que captaron el momento exacto en el que Maduro desciende escoltado por agentes, apoyando con dificultad una de sus piernas.

Esta situación ocurrió cuando era conducido desde el centro de detención hacia la aeronave, como parte del procedimiento previo a su comparecencia judicial en la ciudad de Nueva York, donde enfrenta procesos legales cuyas audiencias han sido seguidas de cerca por medios internacionales.

No obstante, esta no sería la primera vez que se evidencia dicha condición física. De acuerdo con información conocida por la prensa internacional, desde el momento en que Maduro fue bajado en las instalaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York, ya presentaba una evidente cojera. Este detalle ha despertado interrogantes sobre su estado de salud y las circunstancias en las que se produjo esta aparente lesión, aunque hasta ahora no se ha emitido un comunicado oficial que explique lo ocurrido.

El impacto de las imágenes fue tal que incluso figuras del periodismo latinoamericano reaccionaron públicamente. La periodista de Caracol Radio Diana Saray Giraldo se refirió al hecho durante una intervención en medios y afirmó: “Se ve claramente, Espinosa, que algo le pasa a Nicolás Maduro, porque está cojeando”. Sus declaraciones se sumaron a una serie de comentarios que han circulado en redes sociales y programas informativos, donde se analiza el lenguaje corporal del mandatario venezolano.

En cuanto al origen de esta condición, distintos medios internacionales han señalado que la cojera podría deberse a un golpe que Maduro habría sufrido anteriormente, cuando intentaba ingresar a un búnker cercano al lugar donde dormía en Venezuela, el cual utilizaba como medida de protección. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por fuentes oficiales, por lo que el motivo exacto de la lesión sigue siendo incierto, mientras continúan los traslados y diligencias judiciales en su contra en territorio estadounidense.

