El derrocado líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, es trasladado este lunes hacia un tribunal de Nueva York, según transmisiones en directo de medios norteamericanos, para su primera comparecencia tras ser capturado en Caracas durante una poderosa operación militar de Estados Unidos

Sigue a PULZO en Discover

En las imágenes de televisión se ve a Maduro, de 63 años, esposado y escoltado por varios uniformados fuertemente armados. Su esposa Cilia Flores también es trasladada por los agentes. Además, ambos van vestidos de color caqui, característicos de los presos en Estados Unidos y a Maduro afectado en una de sus piernas, pues se le ve caminando cojo.

Al respecto, en Blu Radio, Felipe Zuleta reaccionó a las primeras imágenes que llegaron desde Estados Unidos de Maduro y su esposa e hizo un análisis de lo que pasaría con su proceso:”Le están dando el trato criminal que se merece como Maduro. Ahora viene el tema de si va a negociar o no, ese es el siguiente paso. Es posible que negocie como lo hizo en su momento Noriega. Claro que va a negociar y va a contar cosas, como a Noriega, que le bajaron la pena”.

Además, mostró su alegría por ver al líder del régimen en una situación deplorable como la que se sabe va a empezar a vivir en EE. UU., donde seguramente estará preso por muchos años: “Si lo tienen ahí es porque hay pruebas, esta imagen me pone a mi tan contento, de ver a este dictador vistiéndose así, lástima que no le pusieron los grilletes, porque me hubiera alegrado mucho más”.

Lee También

Maduro, rumbo al tribunal.

El líder chavista será trasladado al Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, donde deberá comparecer en una audiencia judicial. Nicolás Maduro asistirá junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de un fuerte operativo de seguridad. El… pic.twitter.com/iERzELSWnu — Pulzo (@pulzo) January 5, 2026

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolandas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Lee También

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo el domingo por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.