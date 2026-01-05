La imagen que impacta al mundo se dio en la mañana del lunes 5 de enero, mientras él era llevado del centro de detención hasta el tribunal en Nueva York.

Sigue a PULZO en Discover

Maduro está recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, la prisión federal de Nueva York donde permanecen algunos de los peores criminales en ese país. Su juicio se llevará a cabo en el Tribunal Federal de Nueva York.

Esta es la imagen de Maduro con el overol:

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn es la prisión federal de Nueva York donde permanece recluido Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos y trasladado desde Caracas en una operación militar sin precedentes.

Lee También

El centro es una estructura vertical de concreto y acero, ubicada cerca del puerto de Nueva York y conectada internamente con tribunales federales y oficinas de la fiscalía, lo que permite el traslado de acusados sin exposición pública.

Allí también fue recluida su esposa, Cilia Flores, mientras enfrentan cargos por narcotráfico y narcoterrorismo. Inaugurado en la década de 1990 para aliviar el hacinamiento carcelario, el MDC alberga principalmente a detenidos en espera de juicio, aunque también recibe condenados con sentencias cortas.

Actualmente es la única prisión federal operativa en Nueva York, tras el cierre de la de Manhattan en 2021. Pese a contar con áreas deportivas, servicios médicos y biblioteca, las condiciones internas han sido duramente criticadas. Abogados, exfuncionarios y jueces han descrito el MDC como “el infierno en la Tierra” debido a la sobrepoblación, la falta de personal, la violencia entre reclusos, fallas sanitarias y deficiencias médicas.

Construido para 1.000 internos, llegó a alojar hasta 1.600 y ha operado con poco más de la mitad de su personal. Estas condiciones han provocado muertes violentas, suicidios, demandas judiciales y el rechazo de algunos jueces a enviar condenados a este centro.

¿Quién es el juez que enjuiciará a Nicolás Maduro?

Alvin Kenneth Hellerstein es un juez federal de Estados Unidos con una extensa trayectoria en casos de alto perfil, quien será el encargado de presidir el juicio contra Nicolás Maduro.

Fue nominado por el presidente Bill Clinton en 1998 para el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, confirmado por el Senado ese mismo año y asumió como juez superior en 2011.

A lo largo de su carrera, sus decisiones han generado debate por el impacto político, social y jurídico de los procesos que ha liderado. Entre los casos más relevantes se encuentran los litigios derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que resolvió demandas contra aerolíneas, empresas de seguridad y la ciudad de Nueva York, invocando en varios fallos la inmunidad soberana del Estado.

También presidió el caso del famoso póster “Esperanza” de Barack Obama, que terminó en un acuerdo extrajudicial, y tuvo un papel clave en los procesos civiles relacionados con Harvey Weinstein, en el contexto del movimiento #MeToo.

Además, tomó decisiones controvertidas como autorizar el confinamiento domiciliario del abogado Michael Cohen y liderar el proceso contra el exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, extraditado por cargos de narcotráfico. Ahora, Hellerstein asumirá el complejo juicio contra Nicolás Maduro, donde deberá definir aspectos clave del proceso judicial.

Este video muestra el traslado de Maduro este 5 de enero:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Nicolás Maduro?

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos representó un hecho sin precedentes en la historia política de América Latina. El operativo fue realizado por fuerzas especiales estadounidenses en territorio venezolano, que lograron ingresar a Caracas, detener al mandatario y trasladarlo bajo estrictas medidas de seguridad a suelo norteamericano.

Esta acción respondió a una investigación de largo aliento sobre presuntas actividades ilícitas del régimen venezolano a nivel internacional.

El abogado penalista Andy Carrión explicó a Infobae que Maduro enfrenta cuatro cargos principales ante la justicia estadounidense. El más grave es la conspiración de narcoterrorismo, por haber facilitado y protegido el tráfico de drogas para financiar actividades criminales.

A esto se suma el delito de importación y tráfico internacional de cocaína, así como la posesión y conspiración para poseer armas de alto poder, incluidas ametralladoras y explosivos.

Según Carrión, las autoridades consideran que Maduro lideró una red criminal con participación de altos funcionarios y miembros de las fuerzas armadas. El sistema penal de Estados Unidos permite sumar las penas de cada delito, lo que podría llevar a una condena superior a los cien años de prisión, como ha ocurrido en otros casos de narcotráfico internacional.

La investigación también alcanza a su esposa, Cilia Flores, quien habría sido detenida y enfrenta cargos similares. Más allá del proceso judicial, el caso abre un debate internacional sobre la soberanía y la legitimidad de intervenciones extranjeras.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.