El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez empezó a desmontar la presencia de fuerzas de élite cubanas en Venezuela, en un movimiento que sacude una de las alianzas más sólidas del chavismo en los últimos años.

El cambio incluye la salida de asesores de seguridad y médicos cubanos que venían trabajando dentro de estructuras clave del Estado. Las fuentes citadas por Reuters indican que varios de ellos ya regresaron a la isla en vuelos recientes, en medio de una creciente presión de Estados Unidos para debilitar el vínculo entre Caracas y La Habana.

Uno de los movimientos más llamativos fue el ajuste en el esquema de protección de Rodríguez. A diferencia de lo que ocurrió con Nicolás Maduro y el fallecido Hugo Chávez, la actual mandataria interina habría reemplazado a integrantes cubanos por guardaespaldas venezolanos.

Además, asesores cubanos que tenían presencia en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fueron apartados de sus cargos. Un exfuncionario de inteligencia venezolano aseguró a Reuters que algunos dejaron recientemente sus puestos, lo que evidencia un ajuste profundo en el aparato de seguridad.

Cabe resaltar que esta cooperación en materia de inteligencia y defensa estaba vigente desde finales de la década de 2000, cuando agentes cubanos se integraron a estructuras militares venezolanas.

También es de tener en cuenta el contexto internacional pesa sobre esta decisión. Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en la que fue capturado Maduro —en la que, según cifras del gobierno cubano, murieron 32 cubanos— el presidente Donald Trump expresó su intención de cortar la cooperación entre ambos países. El 11 de enero escribió en Truth Social: “Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡Pero ya no”.

