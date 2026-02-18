Delcy Rodríguez aseguró este 18 de febrero que tendrá una reunión con Gustavo Petro, con quien tuvo una conversación a través de una llamada telefónica.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado”, aseguró la mandataria encargada de Venezuela e integrante del régimen del hoy capturado Nicolás Maduro.

Esto se dio días después de que la Cancillería de Colombia destacara la posibilidad de que la chavista llegara a territorio nacional. La Presidencia había dado a entender que la fecha de ese encuentro entre ambos líderes se llevaría a cabo el próximo 21 de febrero. No obstante, Rodríguez no dijo cuándo se daría el encuentro.

En su mensaje, Rodríguez aseguró que el motivo del encuentro con Petro se enfocará en asuntos sobre economía, seguridad y energía entre ambos países. Agregó que busca que ambas naciones sigan cooperando.

“Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”, añadió la mandataria encargada.

Esta reunión binacional se daría en un punto importante, pues sería la primera vez que Delcy Rodríguez se reúne con el mandatario colombiano desde que asumió el poder de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

A esto se suma la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump en Estados Unidos, donde se calmaron los ánimos entre ambos, luego de amenazas mutuas y tensiones en el contexto del bombardeo en Caracas y la detención del líder del régimen en Venezuela.

De hecho, el presidente colombiano ya había hablado con Rodríguez vía telefónica en enero y la había invitado al país. Inclusive, le propuso un diálogo entre ambos países para una estabilización de Venezuela.

