Las revelaciones en el audio filtrado de Delcy Rodríguez sobre el operativo de Estados Unidos en Venezuela le dan la vuelta al mundo, en medio de la sorpresa por las declaraciones expuestas en el caso.

El encargado de divulgar esa grabación fue el diario The Guardian, que indicó que esa conversación se reprodujo en altavoz en medio de un encuentro encabezado por quien era ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, junto a un grupo de influenciadores allegados al oficialismo.

La declaración de la actual líder venezolana dura 2 minutos y 23 segundos, en los que no solo hace una descripción de su papel en la captura a Nicolás Maduro, sino de su realidad actual ante el Gobierno de Donald Trump.

La primera parte del audio mostró la sorpresa para Rodríguez por la manera en la que Estados Unidos entró a Caracas el pasado 2 de enero de 2026, en una acción inesperada a nivel internacional.

“En los escenarios que nos habíamos planteado en los que se daría un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea, no roja, púrpura de atacar la capital que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar, de atacar y bombardear una ciudad de un país suramericano. Eso no está en nuestra historia. Y no lo digo con absoluto conocimiento, que aunque pensamos que ellos iban a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal en una confrontación, además tan desigual”, afirmó.

De hecho, dejó en evidencia una expresión de sinceridad por la desigualdad de poderes entre ambos países, al tiempo que relató las incidencias del momento en el que se ejecutó el operativo militar estadounidense.

“Hay que reconocerlo, que estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto en el que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron, a Diosdado [Cabello], a Jorge [Rodríguez] y a mí, 15 minutos para responder [si cooperaban] o sino nos iban a matar”, contó.

Aparte del mencionado ultimátum de Estados Unidos, la presidenta encargada remarcó, según su relato, cómo es la relación de Estados Unidos y Venezuela en la actualidad, después de la captura a Maduro.

“Frente a la información que nos habían dicho de que los habían asesinado y no que estaban secuestrados, nosotros dijimos: ‘Estamos listos para correr la misma suerte’. Y lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos”, indicó.

Incluso, puso sobre la mesa cuál es el plan que tiene previsto en medio de este nuevo panorama, en el que se han presentado cambios después de mucho tiempo de control por parte del chavismo.

“Objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la república; el segundo nosotros tenemos que rescatar a nuestros rehenes. Alguien nos dijo: ‘Bueno, los van a estar constantemente chantajeando con el presidente [Nicolás Maduro] y la primera combatiente [Cilia Flores]’. Y nosotros dijimos: ‘Ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá’. Pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos, pensando en ellos, cada paso que avanzamos o cada estrategia, nosotros la damos pensando en ello. Y el tercer punto es preservar el poder político”, sentenció.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.