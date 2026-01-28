En medio del escenario político internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la reciente detención de Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, en los Estados Unidos. Este tiene lugar dentro del complejo del Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York, donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, aguardan la resolución de los delitos federales que les imputa la Fiscalía estadounidense desde 1999 hasta 2025.

Las declaraciones de Petro, emitidas durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá junto al alcalde Carlos Fernando Galán, instaron al respeto por los mecanismos judiciales soberanos y a la búsqueda de soluciones a las causas estructurales y no a la imposición de la fuerza.

El mandatario colombiano expresó críticamente: “La hermandad humana supera la ONU de estados, no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio. Porque Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza”(El Tiempo).

Además, Petro cuestionó directamente a Maduro, Donald Trump y Álvaro Uribe, mencionando que estos líderes políticos tienen en común su fe en el petróleo. “La manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo, como Uribe”, comentó.

Estas declaraciones prevén una agenda diplomática tensa en Washington, donde se espera que Petro se reúna con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 3 de febrero de 2026. Se espera además que discutan temas críticos como narcotráfico, seguridad regional y comercio, según informó la Cancillería colombiana en una comunicación reciente. Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, la canciller colombiana, mantuvo una conversación con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, previa a la reunión.

Durante un consejo de ministros, Petro aludió a esta reunión afirmando: “Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general de cualquier lugar del país no sufra y esté tranquilo”.

Petro, durante su discurso, hizo hincapié en la importancia de que Maduro sea juzgado por un tribunal de su país natal, Venezuela, en lugar de ser procesado en territorio estadounidense. Esto, según el mandatario, debido a las diferencias culturales e históricas que existen entre las civilizaciones latinoamericanas y anglosajonas. “La civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea. Aunque nosotros también venimos de Europa”, aseguró.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.