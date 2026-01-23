El exmiembro del ‘cartel de Medellín’ Carlos Lehder describió la prisión de súper máxima seguridad en Estados Unidos donde se encuentra detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro, como un “planeta oscuro” lleno de aislamiento y desolación.

En una reciente aparición en el pódcast ‘Más Allá del Silencio’ de Rafael Poveda, Lehder compartió su experiencia personal en este tipo de prisiones, que experimentó después de su detención hace más de cuatro décadas. Comparó su vivencia con lo que probablemente enfrenta Maduro en estos momentos, ilustrando un cuadro sombrío de aislamiento extremo.

“Se trata de un régimen de confinamiento de súper máxima seguridad no común (…) un lugar de oscuridad total y aislamiento absoluto”, dijo Lehder, refiriéndose a su experiencia de segregación en la Penitenciaria de Marion, Illinois, también conocida como ‘la tumba’, que asume es similar a la situación de Maduro, según reportó el mismo pódcast.

Luego de pasar por un proceso de detención y extradición extremadamente veloz, en menos de dos días, Lehder fue clasificado por grado de peligrosidad y llevado a la única prisión de súper máxima seguridad en aquel entonces, la de Marion, por ser considerado uno de los hombres más peligrosos del mundo. Es plausible pensar que Maduro reciba un trato análogo debido a su perfil político y las acusaciones de narcotráfico y corrupción que pesan sobre él.

Las condiciones que describe Lehder son estrictas: confinamiento solitario permanente, casi nulo contacto humano, excepto con los guardias que le entregan la comida, “cero contacto con otros presos”. Además, las visitas son únicamente por televisión y la salida al exterior se limita a tres horas semanales en un patio enrejado sin privacidad ni esparcimiento.

“Es el planeta oscuro. Allí no hay luz, no hay sol. No hay conversación ni contacto humano, excepto con los guardias que te dan la comida. Él está internado en una celda que no tiene muebles. No sé si hoy día tengan televisor o no, pero ese régimen es de cada hora. Hoy día, con las cámaras, a toda hora lo están monitoreando”, señaló.

El clima mental es tan inhumano como las condiciones físicas. Lehder habló con crudeza sobre el impacto psicológico de vivir en aislamiento extremo: “Me duele hasta recordarlo; uno se convierte en su propio psicólogo”, explicó. Los recuerdos de la familia y la vida fuera de prisión son un tormento constante en la mente de los prisioneros.

Aonsejó a Maduro afrontar su situación con resignación: “Si yo fuese ese dictador, aceptaría la derrota y me declararía culpable“, dijo, para evitar un juicio que podría llevar a una condena perpetua en este infierno de reclusión.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.