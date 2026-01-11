Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto, aseguró que su padre se encuentra “bien” y con buen ánimo en Estados Unidos, según declaró en un video difundido el sábado por un dirigente de su partido. De acuerdo con lo que le habrían transmitido los abogados, el exmandatario envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y afirmó que sigue “fuerte”, pese a haber sido sacado del poder por lo que califican como una “fuerza desproporcionada”, informó la agencia AFP.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores'”, expresó Maduro Guerra.

Las declaraciones se dieron en medio de nuevas movilizaciones de simpatizantes, que tuvieron una convocatoria menor a la esperada. Según AFP, alrededor de 1.000 personas se concentraron en el oeste de Caracas y algunos cientos más en el sector de Petare, portando banderas y pancartas con los rostros del expresidente y de su esposa. Durante las marchas, varios asistentes expresaron su respaldo y pidieron su regreso al país.

Sin embargo, en las protestas llamó la atención la ausencia de figuras clave del oficialismo. Aun así, dirigentes y seguidores insistieron en que continuarán las manifestaciones hasta lograr el retorno del exmandatario. “No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente”, dijo una de las voceras durante un acto transmitido por la televisión estatal, en declaraciones recogidas por AFP.

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.