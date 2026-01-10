La defensa de Nicolás Maduro informó a un tribunal federal de Nueva York que el abogado Bruce Fein no estaba autorizado para participar en el proceso judicial que enfrenta el exmandatario venezolano en Estados Unidos. La aclaración fue presentada por Barry Pollack, quien figura como abogado principal en el expediente y solicitó dejar sin efecto la admisión provisional de Fein como parte del equipo defensor.

De acuerdo con documentos judiciales, Pollack pidió al juez Alvin Hellerstein que revocara la autorización concedida a Fein bajo la figura de “pro hac vice”, un mecanismo que permite a abogados ejercer de forma temporal en jurisdicciones donde no están colegiados. La solicitud se sustentó en que Fein habría intentado incorporarse al caso sin contar con el consentimiento del propio Maduro.

Pollack explicó ante el tribunal que sostuvo una conversación telefónica con Maduro, en la que el exmandatario le aseguró que no conoce a Bruce Fein, que no ha tenido contacto alguno con él y que nunca lo contrató ni le otorgó permiso para presentarse como su representante legal. Con base en esa confirmación, el abogado principal pidió formalmente que Fein fuera retirado del proceso judicial.

El juez Hellerstein aceptó la petición y ordenó apartar a Fein del caso, una decisión que se tomó apenas un día después de que el tribunal hubiera autorizado de manera provisional su participación. La determinación quedó registrada en el expediente judicial, al que tuvieron acceso distintos medios, y cerró la posibilidad de que Fein continuara vinculado a la defensa.

Pollack también indicó que intentó comunicarse con Fein por teléfono y correo electrónico para conocer las razones de su solicitud de ingreso al caso, sin obtener respuesta. En los documentos se señala que Fein habría alegado que personas cercanas al entorno de Maduro le pidieron asumir la defensa, versión que fue desmentida directamente por el exmandatario durante la conversación con Pollack.

En paralelo, otro abogado, David Wikstrom, solicitó al juez ser designado formalmente como abogado de oficio para dejar constancia de su intervención inicial en la audiencia de presentación de cargos. Wikstrom aclaró que su pedido no busca desplazar a la defensa privada, sino registrar su participación y solicitar compensación por las horas trabajadas antes de que Pollack asumiera plenamente el caso.

El proceso judicial contra Maduro continúa su curso en la justicia estadounidense, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. El exmandatario permanece recluido en una cárcel de Manhattan y la próxima audiencia está prevista para marzo, mientras se definen otros aspectos legales del expediente.

