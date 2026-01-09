El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela tras la liberación de “grandes cantidades” de presos políticos en ese país.

“Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están ‘buscando la paz’ (…) por esta cooperación he cancelado la segunda oleada de Ataques esperada”, escribió el presidente en un mensaje en su plataforma Truth.

Agregó que las grandes petroleras invertirán “al menos 100 mil millones de dólares” en Venezuela, y que se reunirá con esas empresas este viernes en la Casa Blanca.

Información en desarrollo…

