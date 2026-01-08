La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este 8 de enero un acto solemne en el Monumento Ecléctico de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, para rendir homenaje a los militares y ciudadanos que murieron tras la ofensiva de Estados Unidos. La ceremonia contó con la presencia del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Padilla, y altos mandos de la Fuerza Armada, quienes acompañaron a Rodríguez en el tributo a los caídos.

Durante el evento, las autoridades entregaron ascensos póstumos y condecoraciones a los familiares de oficiales y tropas que perdieron la vida defendiendo el territorio durante la operación militar del pasado 3 de enero, en la que también resultaron heridos efectivos venezolanos. Las condecoraciones incluyeron ofrendas de honor, presillas y reconocimientos como la Cruz del Ejército y de la Aviación en primera clase.

El homenaje abarcó no solo a militares de diversos rangos, sino también a civiles que fueron víctimas de la agresión estadounidense, en un acto cargado de simbolismo y solemnidad. Entre los reconocimientos estuvieron los de aquellos que participaron en la defensa del país, en medio de la crisis que derivó de la operación norteamericana que capturó al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Padilla asistió a la ceremonia y recibió una ofrenda en honor a los 32 combatientes cubanos que también murieron durante los enfrentamientos. Además, la presencia de altos mandos castrenses venezolanos destacó la unidad entre autoridades y familiares en este acto con honores militares.

El homenaje incluyó honores militares como un toque de oración y siete salvas de artillería, y estuvo acompañado de oraciones dirigidas por el obispo castrense de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, y el coronel Elioner Delgado Carrillo.

Junto a la Presidenta Encargada de #Venezuela, Delcy Rodríguez, y otros altos representantes del Gobierno Bolivariano, rendimos tributo a los combatientes cubanos y venezolanos caídos en la criminal agresión militar estadounidense. La sangre de ambos pueblos se fundió en tierra… pic.twitter.com/xzLmuRlHJr — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 8, 2026

Entre los asistentes también se encontraban el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, general en jefe Vladimir Padrino López, junto con otros miembros del alto mando militar, quienes acompañaron a Rodríguez durante el homenaje y expresaron respeto hacia las víctimas.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.