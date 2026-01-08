En la noche de este jueves 8 de enero inició la liberación de presos políticos en Venezuela, como lo había anticipado Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento de dicho país.

En video quedó registrado el momento en el que salieron del Helicoide, en Caracas, el excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri.

También se conoce que familiares de los retenidos permanecen en las inmediaciones de las cárceles a la espera de que se concreten las excarcelaciones anunciadas por las autoridades venezolanas.

En declaraciones a la prensa, Jorge Rodríguez informó este jueves que quedarán en libertad “un número importante de personas”, entre ciudadanos venezolanos y extranjeros, sin detallar cuántos ni bajo qué condiciones. Según explicó, la medida corresponde a un “gesto unilateral” orientado a “consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país”.

El anuncio se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el martes el presunto cierre de una “cámara de torturas” en Caracas, y en medio del nuevo escenario político que vive Venezuela tras quedar el país bajo la dirección temporal de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esto ocurrió luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada por tropas estadounidenses en territorio venezolano.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.